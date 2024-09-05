«ويتيكس» يبحث تحديات الاستدامة والطاقة والمياه

يناقش نخبة من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين خلال الدورة السادسة والعشرين من المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس 2024))، أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاستدامة والطاقة والمياه، ودور صناع القرار في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ورسم السياسات الداعمة للعمل المناخي العالمي.

وعلى مدار أيام معرض ((ويتيكس)) الثلاثة، تركز ((قيادات الطاولة المستديرة)) على سبل اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف من تداعيات التغير المناخي وتسريع الحياد الكربوني وانتقال الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ومنخفض الانبعاثات للجميع.

توجيهات

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ((يدعم المعرض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز منهجية التعاون وتضافر الجهود بما يسهم في دفع عجلة التحول نحو عالم أكثر اخضراراً وإشراقاً للجميع.

وعلى ضوء النتائج الإيجابية الملموسة التي حققها مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر - ديسمبر 2023، يسعى المعرض إلى تعزيز جسور التواصل بين كبار المسؤولين وصنّاع القرار لبحث أوجه التعاون الهادف إلى حشد التمويلات ودعم الشراكات والابتكارات المستدامة، وإيجاد بيئة تعاونية لتبادل أفضل الحلول والممارسات المبتكرة على مستوى العالم)).

رعاية

من جهته، قال هاني طعمة، الشريك الإداري في شركة رولاند برجر الشرق الأوسط: ((نحن فخورون برعاية ((قيادات الطاولة المستديرة)) في ويتيكس، وملتزمون بقيادة محادثات مؤثرة في مجالات إدارة المياه، والذكاء الاصطناعي، وتعليم الاستدامة.

ومن خلال توحيد القادة ذوي الرؤى في مختلف الصناعات ومن خلال التعاون بين القطاعات، نهدف إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يضمن مساهمة جهودنا بشكل هادف في أجندة المناخ العالمية)).