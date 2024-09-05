حامد بن زايد يطلع على معروضات «أبوظبي للصيد والفروسية»

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النسخة الـ21 من أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

واطلع سموه على المعروضات من المعدات المتعلقة بحياة المغامرات والأنشطة الرياضية الخارجية، والصقارة والصيد والفروسية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الثقافي الإماراتي.

وخلال الزيارة أشاد سموه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي تنظمه مجموعة ((أدنيك))، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجمع المعرض بين التقاليد والموروث الثقافي لدولة الإمارات، وأحدث المعدات والتجهيزات في مجالات الصيد والفروسية والصقارة، ما يجذب الزوار من جميع الأعمار.

كما أثنى سموه على تنوع المعروضات، التي تلبي مختلف احتياجات محبي رياضات الصيد والفروسية من مختلف أنحاء العالم.

وركزت فعاليات اليوم السادس من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية على الموروث الثقافي والتقاليد الإماراتية الأصيلة إلى جانب استعراض تشكيلة واسعة من المنتجات والأدوات المبتكرة التي تلبي أساليب الحياة المغامرة والرياضات والأنشطة الخارجية وسط إقبال واسع من الزوار من مختلف الفئات العمرية.

كما شهد المعرض إقامة أكبر مزاد على الإطلاق للإبل الأصيلة تضمن عرضاً متميزاً لجمال الإبل الصغيرة من الذكور والإناث التي تنحدر من أرقى السلالات وتحظى برعاية خاصة لتصبح من أفضل المنافسين في سباقات الهجن.ولضمان توارث هذه الرياضة التراثية من جيل إلى جيل تقود المجموعة العلمية المتقدمة جهوداً حثيثة للحفاظ على السلالات الأصيلة من خلال تنظيم هذا المزاد بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وقدمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة خدمة تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة (لقائدي المركبات لمن عليهم 24 نقطة مرورية) ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ(21) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.