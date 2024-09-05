حمدان بن زايد: نبارك للسواعد المنجزة ونتطلع لمزيد من النجاحات

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية، وتحقيق الحياد المناخي.

ودون سموه على منصة ((إكس))، أمس: ((التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.. نبارك للسواعد التي حققت هذا الإنجاز ونتطلع لمزيد من النجاحات)).