سيف بن زايد: براكة نموذج عالمي وإنجاز نوعي للطاقة النظيفة السلمية

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الداخلية، إن مفاعل براكة للطاقة النووية، يمثل رؤية قائد وإنجاز وطن.

ودون سموه على منصة ((إكس))، أمس: ((الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إرساء نموذج عالمي وإنجاز نوعي للطاقة النظيفة السلمية، بعين تنظر للغد وتبني للأجيال القادمة وتضمن للبشرية مستقبلاً مستداماً)).

وأضاف سموه: ((مفاعل براكة للطاقة النووية.. رؤية قائد.. وإنجاز وطن، ومع اكتمال تشغيل محطاته الأربع أصبح معلماً حضارياً تنسج فيه الإمارات من الذرّة قصصاً من النور تضيء مسارات حاضرنا ومستقبلنا نحو عصر جديد من الحياد المناخي والتنمية المستدامة)).