طحنون بن زايد: المحطة إحدی الركائز الأساسية للتنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الإمارات حققت اليوم إنجازاً استثنائياً في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية. ودوّن سموه على منصة ((إكس)) أمس: ((حققت دولة الإمارات اليوم إنجازاً استثنائياً في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية)).

يمثل مشروع براكة إحدی الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي المتنامي في دولة الإمارات، وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة.