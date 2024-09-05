راشد بن حميد: حريصون على دعم المواهب الشابة وإثراء مهاراتهم لمواصلة التنمية

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، مع معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي دولة لشؤون الشباب، المشاريع والخطط المستقبلية لاستشراف مستقبل الشباب، وتدشين المبادرات الرامية لتعزيز مكانهم كقادة ورواد للنهضة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال استقباله لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، في مقر الدائرة، بحضور عدد من المسؤولين، أن الجميع يسعى لدعم المواهب الشابة، وإثراء مهاراتهم، وفهم الأمل والرهان، وعنوان التغيير، وأساس التطوير، واللبنة الأساسية لمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية الشاملة.

وأشاد سموه بجهود الوزارة، وتقديمها كافة وسائل التحفيز للشباب المواطن، وحثهم على الاستثمار في أنفسهم، والسعي لخوض مسارات التفوق، ومواكبة مضمار الإسهام الإيجابي، والعمل الدؤوب لخدمة وطنهم، ورفع رايته في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

خطط

من جانبه، ثمّن معالي الدكتور النيادي، دور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وإيمانه الدائم في الشباب وخططه الاستراتيجية في التطوير، مشيداً بما يقوم به مركز الشباب العربي، والذي حقق أفضل النتائج، مؤكداً أن دولة الإمارات تحتضن نماذج مثالية قادرة على الإبداع، بدعم دائم من قيادة حكيمة، تمنح الضوء الأخضر، ليؤدي الشباب دورهم في بناء مجتمعاتهم، ومواصلة المثابرة والعزيمة، لتحقيق أهدافهم، والإصرار على تحقيق النجاح والإنجازات النوعية.