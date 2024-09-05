تسمية محطة مترو «المشرق» بـ«سوق التأمين»

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حقوق تسمية محطة مترو المشرق إلى شركة سوق التأمين، التي تعد من أكبر منصات التأمين في دولة الإمارات. وسيتم إعادة تسمية محطة مترو المشرق بالكامل، ليصبح اسمها الجديد محطة مترو سوق التأمين، وذلك لمدة 10 أعوام. وتمتاز المحطة التي تقع ضمن الخط الأحمر لشبكة مترو دبي بمركزها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، حيث تخدم العديد من الأفراد من مرتادي المباني التجارية والسكنية، فضلاً عن الأحياء المجاورة لها.

وصرح عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: ((تحرص الهيئة دائماً على ترسيخ شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، لما لها من دور حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي، ويمثل هذا التعاون مع شركة سوق التأمين نموذجاً يحتذى به للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي من شأنه أن يسهم في الاستفادة من مشاريع ومبادرات الهيئة، وخلق فرص عمل في مجموعة متنوعة من المجالات، ويمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا الصدد)).

وأضاف كلبت: ((تعتبر إمارة دبي منصة مثالية لكبرى الشركات ورواد الأعمال الراغبين في إبراز علاماتهم التجارية والترويج لها، كما تشكل محطات مترو دبي واجهة إعلانية مميزة ومتطورة للمؤسسات والمستثمرين في الإمارات والمنطقة، حيث بإمكانهم التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم وحلولهم في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية)).