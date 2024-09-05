تسمية محطة مترو «المشرق» بـ«سوق التأمين»

(MENAFN
- Al-Bayan)
منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حقوق تسمية محطة مترو المشرق إلى شركة سوق التأمين، التي تعد من أكبر منصات التأمين في دولة الإمارات. وسيتم إعادة تسمية محطة مترو المشرق بالكامل، ليصبح اسمها الجديد محطة مترو سوق التأمين، وذلك لمدة 10 أعوام. وتمتاز المحطة التي تقع ضمن الخط الأحمر لشبكة مترو دبي بمركزها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، حيث تخدم العديد من الأفراد من مرتادي المباني التجارية والسكنية، فضلاً عن الأحياء المجاورة لها.
وصرح عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: ((تحرص الهيئة دائماً على ترسيخ شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، لما لها من دور حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي، ويمثل هذا التعاون مع شركة سوق التأمين نموذجاً يحتذى به للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي من شأنه أن يسهم في الاستفادة من مشاريع ومبادرات الهيئة، وخلق فرص عمل في مجموعة متنوعة من المجالات، ويمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا الصدد)).
وأضاف كلبت: ((تعتبر إمارة دبي منصة مثالية لكبرى الشركات ورواد الأعمال الراغبين في إبراز علاماتهم التجارية والترويج لها، كما تشكل محطات مترو دبي واجهة إعلانية مميزة ومتطورة للمؤسسات والمستثمرين في الإمارات والمنطقة، حيث بإمكانهم التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم وحلولهم في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية)).
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