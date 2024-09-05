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منصور بن زايد: براكة يجسد التزام الإمارات بنهج الاستدامة

9/5/2024 7:18:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة، وتجسيد لالتزام الإمارات بنهج الاستدامة.

ودون سموه على حسابه في منصة ((إكس))، أمس: ((تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة.. هذا الإنجاز يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها في مجال الاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة)).

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