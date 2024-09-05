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فوز من ذهب

9/5/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬فرض‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬نفسه،‭ ‬ونجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬استراليا‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬بالأقدام‭ ‬الصديقة‭ ‬عبر‭ ‬جهد‭ ‬البديل‭ ‬حميدان‭ ‬وعرضية‭ ‬المجتهد‭ ‬الخلاصي؛‭ ‬وبذا‭ ‬يكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬خلط‭ ‬اوراق‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬فصار‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬مرشحيها،‭ ‬واتاحت‭ ‬له‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ (‬فوز‭ ‬من‭ ‬ذهب‭) ‬دخول‭ ‬لقاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬امام‭ ‬اليابان‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية،‭ ‬وبحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬داعم،‭ ‬ان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭.‬


} ‭ ‬كل‭ ‬الترشيحات‭ ‬التي‭ ‬انحازت‭ ‬لمصلحة‭ (‬الكنغر‭) ‬قبل‭ ‬اللقاء؛‭ ‬ابطلتها‭ ‬واقعية‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬افضلية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬السلبي‭ ‬للأستراليين،‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬اي‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬لطف‭ ‬الله؛‭ ‬إذا‭ ‬استثنينا‭ ‬فرص‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع،‭ ‬ففريقنا‭ ‬أحسن‭ ‬فرض‭ ‬اسلوبه‭ ‬الدفاعي‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬جعلت‭ (‬الكنغر‭) ‬يفقد‭ ‬اعصابه‭ ‬وتركيزه‭!‬


} ‭ ‬وبرأيي‭ ‬اسلوب‭ ‬الاداء‭ ‬الذي‭ ‬انتهجه‭ ‬لاعبونا؛‭ ‬دلل‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬واقعية‭ ‬للمدرب‭ (‬دراغان‭)‬؛‭ ‬لأن‭ ‬بدائل‭ ‬الخصم‭ ‬وكلهم‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬خارج‭ ‬القارة‭ (‬الاوقيانية‭) ‬يعتمدون‭ ‬القوة‭ ‬الجسدية‭ ‬لإخافتهم؛‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬واقعا‭ ‬كان‭ ‬وبالا‭ ‬عليهم؛‭ ‬فلاعبونا‭ ‬عرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يُحولون‭ ‬ذلك‭ ‬لمصلحتهم‭ ‬في‭ ‬اماتة‭ ‬الوقت،‭ ‬وبشكل‭ ‬قانوني،‭ ‬بتركهم‭ ‬يلعبون‭ ‬منقوصين‭ ‬ومضغوطين‭!‬


} ‭ ‬لكن‭ ‬ايضا‭ ‬يُحسب‭ ‬الفوز‭ ‬للمدرب‭ (‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭) ‬الذي‭ ‬أحسن‭ ‬التبديل‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المناسبة‭ ‬لإنعاش‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المناسبة‭ ‬وبالذات‭ ‬لناحية‭ ‬إشراك‭ ‬الختال‭ ‬وحميدان،‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬فرصة‭ ‬الهدف‭ ‬فيها‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬وعدم‭ ‬المُطالبة‭ ‬بخطأ‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب؛‭ ‬وهُنا‭ ‬يبدو‭ ‬استغلال‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخبراتهم‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الوقت‭ ‬المُناسب‭ ‬لاستغلال‭ ‬المرتدات‭.‬


} ‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬مكسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬سبقه‭ ‬تهيئة‭ ‬نفسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاداريين؛‭ ‬ولعل‭ ‬وجود‭ ‬الاخ‭ ‬الزعبي‭ (‬الامين‭ ‬العام‭) ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الوفد‭ ‬مثّل‭ (‬وجه‭ ‬السعد‭) ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الجهاز‭ ‬الاداري‭ ‬بقيادة‭ ‬الاخ‭ ‬محمود‭ ‬رياض؛‭ ‬فكان‭ ‬للجهازين‭ ‬الاداري‭ ‬والفني‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مهم؛‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬النقطة‭ ‬كانت‭ ‬سترضينا‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الاوقيانية‭!‬


} ‭ ‬أيضا‭ ‬افرحتنا‭ ‬أمس‭ ‬النقطة‭ ‬الايجابية‭ ‬للمنتخب‭ ‬العربي‭ ‬الشقيق‭ (‬فلسطين‭) ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية؛‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬سلبا‭) ‬في‭ ‬سول،‭ ‬وحيث‭ ‬ادخل‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الفرحة‭ ‬على‭ ‬اخوتنا‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ (‬المحتلة‭) ‬وبالذات‭ ‬غزة‭ ‬العزيزة،‭ ‬ولم‭ ‬ترهبهم‭ ‬قوة‭ ‬الكوريين‭ ‬وفرصهم‭ ‬الضائعة؛‭ ‬لأنهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المرتدات‭ ‬كان‭ ‬يُمكن‭ ‬ان‭ ‬يخرجوا‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭!‬

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