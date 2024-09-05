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اليوم.. يوم الفوز

9/5/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يضرب‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬منتخبات‭ ‬سلة‭ ‬الخليج‭ ‬موعدا‭ ‬تنافسيا‭ ‬جديدا‭ ‬يعد‭ ‬هو‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬فكل‭ ‬الجولات‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬المشاركة‭ ‬كانت‭ ‬تحضيرا‭ ‬وإعدادا‭ ‬لمنافسات‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬والتي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬مغايرة‭ ‬ومختلفة‭ ‬عما‭ ‬ظهرت‭ ‬عليه‭ ‬إبان‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬قدم‭ ‬نفسه،‭ ‬رغم‭ ‬خلط‭ ‬الأوراق‭ ‬التي‭ ‬سعى‭ ‬مدربو‭ ‬المنتخبات‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الجولات‭ ‬المنتهية‭.‬

وما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬غموض‭ ‬التوقعات‭ ‬هو‭ ‬تقارب‭ ‬المستويات،‭ ‬وما‭ ‬فوز‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬أو‭ ‬خسارة‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬لهذا‭ ‬التقارب،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬فقد‭ ‬وضعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬بمنافسيها‭.‬

والأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نلفت‭ ‬إليه‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬أنهى‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بأداء‭ ‬واقعي‭ ‬وأنيق‭ ‬طمأن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬والجمهور‭ ‬الوفي‭ ‬الذي‭ ‬عودنا‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬كي‭ ‬يملأ‭ ‬مقاعد‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضة‭ ‬عن‭ ‬آخرها،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجماهير‭ ‬تمثل‭ ‬سلاحا‭ ‬استثنائيا‭ ‬تفتقره‭ ‬بقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى،‭ ‬يضاف‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬إلى‭ ‬سلاح‭ ‬الثلاثيات‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إليه‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬انتصاري‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

وقلنا‭ ‬إن‭ ‬منتخبنا‭ ‬قدم‭ ‬عرضا‭ ‬جميلا‭ ‬أمام‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬طمأن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الجميع‭ ‬قبل‭ ‬ملاقاة‭ ‬شقيقه‭ ‬الآخر‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬واجب‭ ‬رد‭ ‬الدين‭ ‬للأخوة‭ ‬الكويتيين‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬منتخبنا‭ ‬تسجيل‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬فالمواجهة‭ ‬صعبة،‭ ‬وما‭ ‬يميز‭ ‬الكويتيون‭ ‬أنهم‭ ‬يتمتعون‭ ‬بنفس‭ ‬طويل‭ ‬بحسب‭ ‬وصف‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬لنا‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬وجبة‭ ‬فنية‭ ‬دسمة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭.‬

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