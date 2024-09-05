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الهند أكبر مسبب للتلوث البلاستيكي في العالم

9/5/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تُعدّ‭ ‬الهند‭ ‬أكبر‭ ‬ملوّث‭ ‬بلاستيكي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬عالمية‭ ‬مخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬نشرها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬شددوا‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬اللجوء‭ ‬المتكرر‭ ‬إلى‭ ‬الحرق‭ ‬العشوائي‭ ‬لهذه‭ ‬النفايات‭. ‬وتوصّل‭ ‬معدّو‭ ‬الدراسة،‭ ‬وهم‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ليدز‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬ينشرون‭ ‬دراساتهم‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬52‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬البلاستيك‭ ‬تم‭ ‬رميها‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬والهند‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬ملوّث‭ ‬مع‭ ‬9.3‭ ‬ملايين‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬البلاستيك،‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬سكانها‭ ‬الكبير‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬الإحجام‭ ‬عن‭ ‬جمع‭ ‬الكمية‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬فيها‭. ‬وبحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬تشكل‭ ‬النفايات‭ ‬غير‭ ‬المجمّعة‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للتلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭. ‬وتلي‭ ‬الهند‭ ‬نيجيريا‭ (‬3.5‭ ‬ملايين‭ ‬طن‭) ‬وإندونيسيا‭ (‬3.4‭ ‬ملايين‭ ‬طن‭). ‬أما‭ ‬الصين‭ (‬2.8‭ ‬مليون‭ ‬طن‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬ملوّث‭ ‬في‭ ‬التقييمات‭ ‬السابقة‭ ‬فاحتلّت‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭. ‬وقال‭ ‬معدّو‭ ‬الدراسة‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬مرتبة‭ ‬الصين‭: ‬‮«‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تعكس‭ ‬استخدامنا‭ ‬لبيانات‭ ‬حديثة‭ ‬وتظهر‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬حرق‭ ‬النفايات‭ ‬وطمرها‭ ‬الخاضع‭ ‬للرقابة‮»‬‭. ‬

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