الأعشاب البحرية قد تساعد على منع مرض ((باركنسون))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومرض‭ ‬‮«‬باركنسون‮»‬‭ ‬اضطراب‭ ‬عصبي‭ ‬تنكسي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬الحركية،‭ ‬ويسبب‭ ‬الارتعاش‭ ‬والتصلب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعاقة‭ ‬التوازن‭ ‬والتنسيق‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬عاماً،‭ ‬ومع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬تتصاعد‭ ‬حالات‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون،‭ ‬وتتضاعف‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬كل‭ ‬عقد‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الستين‭. ‬وبينما‭ ‬يعتقد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬عوامل‭ ‬وراثية‭ ‬وبيئية،‭ ‬افترضت‭ ‬الأبحاث‭ ‬أنها‭ ‬تنشأ‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬أن‭ ‬باحثين‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬الغنية‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬قد‭ ‬يمنع‭ ‬المرض‭ ‬المدمر‭.‬

وأثبت‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬ظهور‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون‭ ‬مرتبط‭ ‬بتشوهات‭ ‬في‭ ‬بروتين‭ ‬ألفا‭ ‬سينيوكلين‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬برونزويك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مستخلصا‭ ‬من‭ ‬عشب‭ ‬البحر‭ ‬البني‭ ‬ Alaria ‭ ‬ esculenta ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يردع‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬يؤخر‭ ‬تقدمه‭. ‬والأعشاب‭ ‬البحرية،‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬الخضراوات‭ ‬البحرية،‭ ‬هي‭ ‬أشكال‭ ‬من‭ ‬الطحالب‭ ‬التي‭ ‬تنمو‭ ‬في‭ ‬المحيط‭. ‬وتتراوح‭ ‬ألوان‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬الأخضر‭ ‬إلى‭ ‬البني‭ ‬إلى‭ ‬الأسود،‭ ‬وتنمو‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬السواحل‭ ‬الصخرية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ولكنها‭ ‬تستهلك‭ ‬بشكل‭ ‬شائع‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الآسيوية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬تييري‭ ‬شوبان‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬والمؤلف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭.‬

ويفترض‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬بكثرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اليابانيين‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬وراء‭ ‬تمتعهم‭ ‬بأعلى‭ ‬متوسط‭ ‬ ?? عمر‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬ظهور‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون،‭ ‬فقد‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني؛‭ ‬فهي‭ ‬غنية‭ ‬باليود‭ ‬ومضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تدعم‭ ‬صحة‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تحمي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭. ‬