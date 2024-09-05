الأعشاب البحرية قد تساعد على منع مرض ((باركنسون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفادت أبحاث جديدة بأن الأعشاب البحرية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد على منع مرض «باركنسون»، ثاني أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعاً بعد مرض «ألزهايمر».
ومرض «باركنسون» اضطراب عصبي تنكسي يؤثر على القدرات الحركية، ويسبب الارتعاش والتصلب بالإضافة إلى إعاقة التوازن والتنسيق لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ومع التقدم في العمر تتصاعد حالات مرض باركنسون، وتتضاعف ثلاث مرات كل عقد بعد سن الستين. وبينما يعتقد الخبراء أن الحالة ناجمة عن عوامل وراثية وبيئية، افترضت الأبحاث أنها تنشأ في الجهاز الهضمي.
وذكرت «نيويورك بوست» أن باحثين وجدوا أن تناول الأعشاب البحرية الغنية بمضادات الأكسدة قد يمنع المرض المدمر.
وأثبت الخبراء أن ظهور مرض باركنسون مرتبط بتشوهات في بروتين ألفا سينيوكلين. ووجد الباحثون في جامعة «نيو برونزويك» أن مستخلصا من عشب البحر البني Alaria esculenta يمكن أن يمنع هذا التحول. ومن ثم فإن تناول الأعشاب البحرية يمكن أن يردع المرض أو يؤخر تقدمه. والأعشاب البحرية، المعروفة أيضا باسم الخضراوات البحرية، هي أشكال من الطحالب التي تنمو في المحيط. وتتراوح ألوان الأعشاب البحرية من الأحمر إلى الأخضر إلى البني إلى الأسود، وتنمو على طول السواحل الصخرية في العالم ولكنها تستهلك بشكل شائع في البلدان الآسيوية.
وقال الدكتور تييري شوبان أستاذ علم الأحياء البحرية والمؤلف الرئيسي للدراسة إن هذا الاكتشاف يمكن أن يزيد الطلب العالمي على الأعشاب البحرية.
ويفترض البعض أن تناول الأعشاب البحرية بكثرة من قبل اليابانيين قد يكون أحد الأسباب وراء تمتعهم بأعلى متوسط ?? عمر متوقع في العالم.
وبالإضافة إلى منع أو تأخير ظهور مرض باركنسون، فقد ثبت أن الأعشاب البحرية تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ فهي غنية باليود ومضادات الأكسدة كما أنها تدعم صحة الغدة الدرقية ويمكن أن تحمي الجسم من الجذور الحرة.
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