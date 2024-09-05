Friday, 06 September 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأعشاب البحرية قد تساعد على منع مرض ((باركنسون))

9/5/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬أبحاث‭ ‬جديدة‭ ‬بأن‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬الغنية‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬مرض‭ ‬‮«‬باركنسون‮»‬،‭ ‬ثاني‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬العصبية‭ ‬التنكسية‭ ‬شيوعاً‭ ‬بعد‭ ‬مرض‭ ‬‮«‬ألزهايمر‮»‬‭.‬

ومرض‭ ‬‮«‬باركنسون‮»‬‭ ‬اضطراب‭ ‬عصبي‭ ‬تنكسي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬الحركية،‭ ‬ويسبب‭ ‬الارتعاش‭ ‬والتصلب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعاقة‭ ‬التوازن‭ ‬والتنسيق‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬عاماً،‭ ‬ومع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬تتصاعد‭ ‬حالات‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون،‭ ‬وتتضاعف‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬كل‭ ‬عقد‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬الستين‭. ‬وبينما‭ ‬يعتقد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬عوامل‭ ‬وراثية‭ ‬وبيئية،‭ ‬افترضت‭ ‬الأبحاث‭ ‬أنها‭ ‬تنشأ‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬أن‭ ‬باحثين‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬الغنية‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬قد‭ ‬يمنع‭ ‬المرض‭ ‬المدمر‭.‬

وأثبت‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬ظهور‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون‭ ‬مرتبط‭ ‬بتشوهات‭ ‬في‭ ‬بروتين‭ ‬ألفا‭ ‬سينيوكلين‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬برونزويك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مستخلصا‭ ‬من‭ ‬عشب‭ ‬البحر‭ ‬البني‭ ‬ Alaria ‭ ‬ esculenta ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يردع‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬يؤخر‭ ‬تقدمه‭. ‬والأعشاب‭ ‬البحرية،‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬الخضراوات‭ ‬البحرية،‭ ‬هي‭ ‬أشكال‭ ‬من‭ ‬الطحالب‭ ‬التي‭ ‬تنمو‭ ‬في‭ ‬المحيط‭. ‬وتتراوح‭ ‬ألوان‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬الأخضر‭ ‬إلى‭ ‬البني‭ ‬إلى‭ ‬الأسود،‭ ‬وتنمو‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬السواحل‭ ‬الصخرية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ولكنها‭ ‬تستهلك‭ ‬بشكل‭ ‬شائع‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الآسيوية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬تييري‭ ‬شوبان‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬والمؤلف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭.‬

ويفترض‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬بكثرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اليابانيين‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬وراء‭ ‬تمتعهم‭ ‬بأعلى‭ ‬متوسط‭ ‬ ?? عمر‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬ظهور‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون،‭ ‬فقد‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني؛‭ ‬فهي‭ ‬غنية‭ ‬باليود‭ ‬ومضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تدعم‭ ‬صحة‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تحمي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭. ‬

MENAFN05092024000055011008ID1108642641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث