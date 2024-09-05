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معلمة تقيم ((مدرسة)) على الركام في غزة

9/5/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحولت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭ ‬أو‭ ‬ملاجئ‭ ‬للنازحين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف،‭ ‬لكن‭ ‬المعلمة‭ ‬إسراء‭ ‬أبو‭ ‬مصطفى‭ ‬ترفض‭ ‬السماح‭ ‬بحرمان‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬التعليم،‭ ‬رغم‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‭ ‬والصدمات‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها‭. ‬وأقامت‭ ‬إسراء‭ ‬فصلا‭ ‬دراسيا‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬على‭ ‬الأنقاض،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬هدم‭ ‬مبنى‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬طوابق‭ ‬كان‭ ‬يضم‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬والمدرسة،‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬بطريقة‭ ‬عفوية،‭ ‬واحدة‭ ‬مما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬قليلة‭ ‬أمام‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬منطقتها‭. ‬وقالت‭ ‬التلميذة‭ ‬هالة‭ ‬أبو‭ ‬مصطفى‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬10‭ ‬سنوات‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬كنا‭ ‬نتعلم‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬وكنا‭ ‬نلعب‭ ‬وكنا‭ ‬مبسوطين‭ ‬كتير،‭ ‬فجت‭ ‬الحرب‭ ‬ودمرت‭ ‬بيوتنا‭ ‬وقصفت‭ ‬المدارس،‭ ‬كنا‭ ‬نعبي‭ ‬مياه‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬وكنا‭ ‬نلملم‭ ‬خشب‭ ‬علشان‭ ‬نولع‭ ‬النار،‭ ‬فجت‭ ‬المس‭ ‬إسراء،‭ ‬وخلتنا‭ ‬نيجي‭ ‬نتعلم‮»‬‭. ‬وبدأت‭ ‬المبادرة‭ ‬بنحو‭ ‬35‭ ‬تلميذا،‭ ‬وزاد‭ ‬العدد‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المدرسة‭ ‬حتى‭ ‬الصف‭ ‬السادس‭ ‬الابتدائي‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬عاما‭. ‬والدروس‭ ‬التي‭ ‬تلقيها‭ ‬إسراء‭ ‬تتجاوز‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية؛‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تساعد‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الشعور‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والحياة‭ ‬الروتينية‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الفوضى‭. ‬والخيمة‭ ‬التي‭ ‬تلقي‭ ‬فيها‭ ‬الدروس‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬يحلم‭ ‬فيها‭ ‬الأطفال‭ ‬بمستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬مثل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يصيروا‭ ‬أطباء‭ ‬ومهندسين‭ ‬يساعدون‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬وارتفاع‭ ‬البطالة‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬وقالت‭ ‬المعلمة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬أن‭ ‬يتعلموا‭ ‬مثل‭ ‬أطفال‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وبموارد‭ ‬محدودة،‭ ‬تلقي‭ ‬إسراء‭ ‬دروسا‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دروسا‭ ‬دينية،‭ ‬وتحاول‭ ‬إبقاء‭ ‬طلابها‭ ‬منخرطين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬رغم‭ ‬القصف‭ ‬المستمر‭.‬

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