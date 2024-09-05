ملتقى القصة يشعل جذوة السيناريو باستضافة خاطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنذ‭ ‬البداية‭ ‬أوضح‭ ‬السيناريست‭ ‬أحمد‭ ‬خاطر‭ ‬بأن‭ ‬منجز‭ ‬السيناريو‭ ‬بوصفه‭ ‬نصا‭ ‬أدبيا‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أو‭ ‬سينمائي،‭ ‬فهو‭ ‬النص‭ ‬الأدبي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬يد‭ ‬المتلقي‭ ‬العادي‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنجز‭ ‬القصصي‭ ‬والروائي‭ ‬والشعري‭ ‬وكذلك‭ ‬النص‭ ‬المسرحي،‭ ‬ومشيرا‭ ‬خاطر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬السيناريو‭ ‬يكتب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعاون‭ ‬خاص‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬والرغبات‭ ‬والطموح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنتج‭ ‬والمخرج‭ ‬والمنفذ‭ ‬وبقية‭ ‬طاقم‭ ‬العمل،‭ ‬وليصل‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إليهم‭ ‬بصفتهم‭ ‬المعنيين‭ ‬الذين‭ ‬يبلورونه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أو‭ ‬سينمائي‭.‬

وتطرق‭ ‬السيناريست‭ ‬أحمد‭ ‬خاطر‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكتابة‭ ‬السيناريو‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسرار‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬الإبداعي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أهميته‭ ‬وهيكلته‭ ‬وأساليب‭ ‬الكتابة‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬وكيفية‭ ‬صياغة‭ ‬المعالجة‭ ‬الدرامية،‭ ‬وكما‭ ‬تطرق‭ ‬خاطر‭ ‬وبشكل‭ ‬مفصل‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬الدرامي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريو‭ ‬وكيفية‭ ‬اختيار‭ ‬طبيعة‭ ‬ورتم‭ ‬الأحداث،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تقنين‭ ‬الحوار‭ ‬وما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬العمل‭ ‬والوصول‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬رضا‭ ‬المنتج‭ ‬والمشاهد‭.‬

وكان‭ ‬للحضور‭ ‬مداخلات‭ ‬قيمة‭ ‬أثرت‭ ‬الأمسية‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربطهم‭ ‬لكتابة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬بواقع‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريو‭ ‬سابقا‭ ‬عند‭ ‬الراحل‭ ‬أسامة‭ ‬أنور‭ ‬عكاشة‭ ‬بصفته‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والذي‭ ‬أثرى‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬بأعماله‭ ‬النوعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الأديب‭ ‬الكبير‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الحرافيش‭ ‬بتحويله‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أجزاء‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬ومباركته‭ ‬أو‭ ‬ادعائه‭ ‬بأن‭ ‬المخرج‭ ‬هو‭ ‬الكاتب‭ ‬الثاني‭ ‬للعمل‭ ‬الأدبي‭ ‬وله‭ ‬الحق‭ ‬إضافة‭ ‬أجزاء‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬فن‭ ‬نص‭ ‬السيناريو‭ ‬أصلا،‭ ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إشكالية‭ ‬تحويل‭ ‬الروايات‭ ‬إلى‭ ‬أفلام‭ ‬ومشكلة‭ ‬الوفاء‭ ‬للأصل‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الأمسية‭ ‬تفضل‭ ‬ملتقى‭ ‬القصة‭ ‬ – البحرين‭ ‬بقديم‭ ‬درع‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬نجم‭ ‬رئيس‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬تقديرا‭ ‬وعرفانا‭ ‬لدعمه‭ ‬لأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الملتقى،‭ ‬كما‭ ‬تفضل‭ ‬الملتقى‭ ‬بتكريم‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬السابقة‭ ‬للملتقى،‭ ‬مقدرين‭ ‬لهم‭ ‬جهودهم‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الأدبي‭.‬