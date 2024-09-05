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الفريق الملكي يشارك في افتتاح بطولة العالم للقدرة بفرنسا

9/5/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباق‭ ‬القدرة‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بفرنسا‭.‬

وستكون‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬أفيريست‭ ‬لا‭ ‬ماجوري‭ ‬و4‭ ‬فرسان‭ ‬هم‭: ‬جعفر‭ ‬ميرزا‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬بولت‭ ‬دي‭ ‬فانيلز،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬فيز‭ ‬فاجيولي،‭ ‬وعثمان‭ ‬العوضي‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬إرمين‭ ‬دارتاغنان،‭ ‬وسلمان‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬إلمير‭ ‬دي‭ ‬بوزولز،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الفرسان‭ ‬الاحتياط‭ ‬هم‭: ‬سرحان‭ ‬حميد‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬دي‭ ‬جود،‭ ‬وحمد‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬ديسي‭ ‬لا‭ ‬ماجوري‭.‬

وحرص‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬أثناء‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬الافتتاح‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬وبمشاركة‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬عدة‭ ‬فقرات‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬أن‭ ‬تواجد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬والحضور‭ ‬المستمر‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬وأعرق‭ ‬البطولات‭ ‬وهو‭ ‬ثمرة‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ووقف‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بطولات‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬المجر‭ ‬الدولي،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭.‬

اليوم‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري

وسيقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البطولة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزن‭ ‬الفرسان‭ ‬وترقيم‭ ‬الجياد‭.‬

وسيشارك‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنويري‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬التعريف‭ ‬بكافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬السباق‭ ‬والمسارات‭ ‬ونقاط‭ ‬التبريد‭.‬









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