الفريق الملكي يشارك في افتتاح بطولة العالم للقدرة بفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الفريق الملكي للقدرة في حفل افتتاح بطولة العالم لسباق القدرة التي ستنطلق غدا السبت لمسافة 160 كم وذلك في مونبازير بفرنسا.
وستكون المشاركة البحرينية في بطولة العالم للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة مع الجواد أفيريست لا ماجوري و4 فرسان هم: جعفر ميرزا مع الجواد بولت دي فانيلز، وسمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة مع الجواد فيز فاجيولي، وعثمان العوضي مع الجواد إرمين دارتاغنان، وسلمان عيسى مع الجواد إلمير دي بوزولز، فيما سيكون الفرسان الاحتياط هم: سرحان حميد مع الجواد دي جود، وحمد عيسى مع الجواد ديسي لا ماجوري.
وحرص أعضاء الفريق الملكي للقدرة في حفل الافتتاح على حمل علم المملكة أثناء الدخول على مسرح الافتتاح بقيادة الدكتور خالد أحمد وبمشاركة فرسان الفريق، كما شهد الحفل عدة فقرات.
وأكد الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة أن تواجد الفريق الملكي في بطولة العالم يؤكد مكانة القدرة البحرينية في المحافل العالمية والحضور المستمر للفريق في أقوى وأعرق البطولات وهو ثمرة دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأشار الدكتور خالد أحمد حسن إلى أن الفريق على أتم الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم ووقف على التحضيرات النهائية من خلال المشاركة في عدة بطولات أوروبية في الفترة الماضية كان آخرها فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في سباق المجر الدولي، متمنيا كل التوفيق والنجاح للفريق في المحفل العالمي.
اليوم الفحص البيطري
وسيقام اليوم الجمعة الفحص البيطري في قرية البطولة، إضافة إلى وزن الفرسان وترقيم الجياد.
وسيشارك أعضاء الفريق في الاجتماع التنويري الذي سيشهد التعريف بكافة تفاصيل السباق والمسارات ونقاط التبريد.
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