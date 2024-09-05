منتخبنا ((الشجاع)) يطيح بأستراليا في عقر ((دارها))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطاح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم «الشجاع» في مباراته الافتتاحية بمستضيفه منتخب أستراليا بهدف دون مقابل، وذلك في المواجهة التي أقيمت على استاد سي باص سوبر في مدينة غولد كوست الأسترالية، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة بالدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس العالم 2026.
وحصد منتخبنا ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره من خلال هذا الفوز، وأحرز هدف منتخبنا الوحيد اللاعب الأسترالي هاري سوتار في مرمى منتخبه بالخطأ في الدقيقة 89.
وبالعودة إلى مجريات اللقاء فقد قدم منتخبنا أداء واقعيا استطاع من خلاله تحجيم المنتخب الأسترالي، الذي فشل في تهديد مرمى حارس منتخبنا إبراهيم لطف الله، ورغم سيطرته النسبية باستحواذه على الكرة إلا أن منتخبنا لم يتأثر بالضغط الجماهيري الذي وقع عليه، وظل متماسكا من الناحية الذهنية والفنية.
وشهد اللقاء تدخلات عنيفة من جانب لاعبي المنتخب الأسترالي مما أسفر عن طرد المهاجم الأسترالي كوسيني ينجي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 77 بعد تدخله العنيف على المدافع سيد مهدي باقر.
ومع مرور الوقت وبفضل تغييرات المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا تمكن البديل مهدي حميدان من تمرير الكرة إلى عبدالله الخلاصي الذي حولها إلى داخل منطقة جزاء أستراليا وارتدت من قبل قدم المدافع هاري سوتار لتدخل في مرمى فريقه ويخرج منتخبنا بانتصار ثمين في بداية مشواره.
وبدأ منتخبنا الوطني بتشكيلة مكونة من الحارس إبراهيم لطف الله، وفي قلب الدفاع الثنائي سيد مهدي باقر وأمين بنعدي، وفي مركز الظهير الأيسر عبدالله الخلاصي، وفي جهة اليمين فينسينت ايمانويل، وفي الوسط الثلاثي عباس العصفور، علي حرم، كميل الأسود، وفي الأطراف علي مدن ومحمد مرهون، وفي الهجوم مهدي عبدالجبار.
وسيلعب منتخبنا مباراته المقبلة أمام اليابان يوم 10 سبتمبر الجاري على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية.
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