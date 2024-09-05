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منتخبنا ((الشجاع)) يطيح بأستراليا في عقر ((دارها))

9/5/2024 7:15:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطاح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬الشجاع‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بمستضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬سي‭ ‬باص‭ ‬سوبر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬الأسترالية،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وحصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ ‬هاري‭ ‬سوتار‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬منتخبه‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬أداء‭ ‬واقعيا‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تحجيم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي،‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تهديد‭ ‬مرمى‭ ‬حارس‭ ‬منتخبنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬ورغم‭ ‬سيطرته‭ ‬النسبية‭ ‬باستحواذه‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬بالضغط‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬عليه،‭ ‬وظل‭ ‬متماسكا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الذهنية‭ ‬والفنية‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬تدخلات‭ ‬عنيفة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬طرد‭ ‬المهاجم‭ ‬الأسترالي‭ ‬كوسيني‭ ‬ينجي‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬بعد‭ ‬تدخله‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر‭.‬

ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬وبفضل‭ ‬تغييرات‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬تمكن‭ ‬البديل‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬من‭ ‬تمرير‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬أستراليا‭ ‬وارتدت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قدم‭ ‬المدافع‭ ‬هاري‭ ‬سوتار‭ ‬لتدخل‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬ويخرج‭ ‬منتخبنا‭ ‬بانتصار‭ ‬ثمين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭.‬

وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الثنائي‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر‭ ‬وأمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬وفي‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬جهة‭ ‬اليمين‭ ‬فينسينت‭ ‬ايمانويل،‭ ‬وفي‭ ‬الوسط‭ ‬الثلاثي‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وفي‭ ‬الأطراف‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومحمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭.‬


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