الصين تعِد إفريقيا بمليارات الدولارات وتوفير مليون فرصة عمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬منتدى‭ ‬التعاون‭ ‬الصيني‭ ‬الأفريقي،‭ ‬وعد‭ ‬شي‭ ‬وفود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬أفريقية‭ ‬بأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬حجمه‭ ‬19‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬سيعمل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬وصول‭ ‬التجارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬إلى‭ ‬سوقه‭.‬وستحدد‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أجندة‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬والقارة‭ ‬الأسرع‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬القمة‭ ‬قال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬مستعدة‭ ‬لإطلاق‭ ‬30‭ ‬مشروعا‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬عجز‭ ‬الكهرباء‭ ‬الذي‭ ‬يعيق‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الأوسع‭ ‬للتصنيع‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬مستعدة‭ ‬أيضا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬30‭ ‬مشروعا‭ ‬لربط‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬صينية‭ ‬أفريقية‭ ‬برية‭ ‬وذكر‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬القارية‭ ‬الأفريقية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬اللوجستي‭ ‬والمالي‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬ستقدم‭ ‬360‭ ‬مليار‭ ‬يوان‭ (‬50.72‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬كمساعدات‭ ‬مالية‭ ‬للدول‭ ‬الأفريقية،‭ ‬سيتم‭ ‬صرف‭ ‬210‭ ‬مليارات‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬خطوط‭ ‬ائتمان‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬70‭ ‬مليارا‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬صينية،‭ ‬مع‭ ‬مبالغ‭ ‬أصغر‭ ‬للمساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الأخرى‭. ‬