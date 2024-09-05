الصين تعِد إفريقيا بمليارات الدولارات وتوفير مليون فرصة عمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بكين رويترز: تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس بتوفير تمويل جديد لإفريقيا بقيمة 51 مليار دولار ودعم 30 مشروعا للبنية التحتية في مختلف أنحاء القارة الغنية بالموارد، كما وعد بخلق مليون فرصة عمل على الأقل.
وفي كلمته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وعد شي وفود أكثر من 50 دولة أفريقية بأن الاقتصاد الصيني الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار سيعمل من جانب واحد على تحسين وصول التجارة الأفريقية إلى سوقه.وستحدد القمة التي تعقد في بكين هذا العام أجندة العمل مدة ثلاث سنوات للعلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد والقارة الأسرع نموا في العالم.
وفي كلمته في افتتاح القمة قال شي إن الصين مستعدة لإطلاق 30 مشروعا للطاقة النظيفة في إفريقيا وكذلك دعم أهداف الطاقة النووية في القارة بما يساعد في معالجة عجز الكهرباء الذي يعيق منذ فترة طويلة تحقيق الأهداف الأوسع للتصنيع في إفريقيا.
وقال إن الصين مستعدة أيضا لتنفيذ 30 مشروعا لربط البنية التحتية في إفريقيا وإنشاء شبكة صينية أفريقية برية وذكر «نحن على استعداد للمساعدة في تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز التعاون اللوجستي والمالي بما يعود بالنفع على التنمية عبر مختلف المناطق في إفريقيا».
وقال إن الصين ستقدم 360 مليار يوان (50.72 مليار دولار) كمساعدات مالية للدول الأفريقية، سيتم صرف 210 مليارات منها عبر خطوط ائتمان وما لا يقل عن 70 مليارا في استثمارات جديدة من قبل شركات صينية، مع مبالغ أصغر للمساعدات العسكرية والمشاريع الأخرى.
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