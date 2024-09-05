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وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات بـغـزة مـع نظـيرته الألمانية

9/5/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نظيرته‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جولتها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

حطت‭ ‬طائرة‭ ‬بيربوك‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬قبيل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلتقي‭ ‬الوزيرة‭ ‬المنتمية‭ ‬لحزب‭ ‬الخضر‭ ‬الألماني‭ ‬نظيرها‭ ‬السعودي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وأوردت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬أنّ‭ ‬الوزيرين‭ ‬تبادلا‭ ‬‮«‬الرؤى‭ ‬حيال‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬بشأنها‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬ذكرت‭ ‬أنهما‭ ‬‮«‬بحثا‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وتكثيف‭ ‬التنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬والمتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لبيربوك‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬الأذهان،‭ ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬إهدار‭ ‬الفرصة‭ ‬التاريخية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬جيرانها‮»‬‭. ‬

وستتوجه‭ ‬الوزيرة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سياسية،‭ ‬ثم‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬اليوم‭. ‬

وهي‭ ‬الرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬بيربوك‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وينصب‭ ‬تركيز‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬التي‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

ودعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬‮«‬بالمرونة‭ ‬الشديدة‭ ‬والاستعداد‭ ‬لتقديم‭ ‬تنازلات‮»‬‭. ‬

ذلك‭ ‬فيما‭ ‬تبادلت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاتهامات‭ ‬بشأن‭ ‬تعثّر‭ ‬المفاوضات‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

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