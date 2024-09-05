وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات بـغـزة مـع نظـيرته الألمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض
– الوكالات: بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «آخر التطورات في غزة» مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في المحطة الأولى من جولتها في الشرق الأوسط لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
حطت طائرة بيربوك في الرياض قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس قبل أن تلتقي الوزيرة المنتمية لحزب الخضر الألماني نظيرها السعودي صباح أمس.
وأوردت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على منصة اكس أنّ الوزيرين تبادلا «الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها».
كما ذكرت أنهما «بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأفاد مصدر في الوفد المرافق لبيربوك طلب عدم ذكر اسمه أن وزيرة الخارجية الألمانية ذكرت في المباحثات أن «الجهود المبذولة لإيجاد حل الدولتين يجب ألا تغيب عن الأذهان، ويجب عدم إهدار الفرصة التاريخية لإسرائيل لتطبيع العلاقات مع جيرانها».
وستتوجه الوزيرة بعد ذلك إلى الأردن لإجراء محادثات سياسية، ثم تنتقل إلى إسرائيل والضفة الغربية اليوم.
وهي الرحلة الحادية عشرة التي تقوم بها بيربوك إلى المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر.
وينصب تركيز هذه الجولة الدبلوماسية على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي تحتجزهم حماس في قطاع غزة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
ودعت الحكومة الألمانية الأربعاء جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات إلى التحلي «بالمرونة الشديدة والاستعداد لتقديم تنازلات».
ذلك فيما تبادلت حركة حماس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاتهامات بشأن تعثّر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
MENAFN05092024000055011008ID1108642631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.