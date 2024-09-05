((جود)) الإسلامي ينظم مبادرة ترفيهية لأطفال دار الرعاية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BisB

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬مجهولي‭ ‬الوالدين‭ ‬والأيتام‭ ‬وأطفال‭ ‬الأسر‭ ‬المتصدعة‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مستمرة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تربوية‭ ‬سليمة‭ ‬وشاملة‭ ‬للأطفال،‭ ‬تؤهلهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬مواطنين‭ ‬صالحين‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬ونهضته‭. ‬

تضمنت‭ ‬المبادرة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أطفال‭ ‬دار‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭ ‬وأوقات‭ ‬مرافقتهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الترفيهية‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬33‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬دار‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‮

‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الاخصائيين‭ ‬بدار‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬قد‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬وهو‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ويُعنى‭ ‬بتقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التطوعية‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬توجهات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬البنك‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭.‬