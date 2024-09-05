((جود)) الإسلامي ينظم مبادرة ترفيهية لأطفال دار الرعاية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، نظم فريق «جود» للعمل التطوعي التابع لبنك البحرين الإسلامي (
BisB ) مؤخراً مبادرة تطوعية ترفيهية لأطفال دار رعاية الطفولة لرعاية وتربية الأطفال من فئة مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، وذلك في «ماجيك آيلاند» بمجمع السيف بالمنامة.
وتعكس هذه المبادرة حرص واهتمام بنك البحرين الإسلامي بمختلف فئات المجتمع وخاصة فئة الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة والتي تحتاج إلى دعم ورعاية مستمرة بما يضمن توفير بيئة تربوية سليمة وشاملة للأطفال، تؤهلهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في بناء الوطن ونهضته.
تضمنت المبادرة عدداً من البرامج من ضمنها التعرف على أطفال دار رعاية الطفولة وأوقات مرافقتهم في الألعاب الترفيهية.
شارك في هذه المبادرة 33 طفلاً من أطفال دار رعاية الطفولة، بالإضافة إلى عدد من موظفي البنك المتطوعين في
فريق «جود» للعمل التطوعي ومجموعة من الاخصائيين بدار رعاية الطفولة.
ويُشار إلى أن فريق «جود» للعمل التطوعي قد تأسس في مارس 2019، وهو يضم مجموعة من موظفي بنك البحرين الإسلامي، ويُعنى بتقديم العديد من المبادرات التطوعية ضمن نطاق توجهات المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك تجاه المجتمع.
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