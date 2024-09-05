Friday, 06 September 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جود)) الإسلامي ينظم مبادرة ترفيهية لأطفال دار الرعاية

9/5/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬نظم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭) ‬مؤخراً‭ ‬مبادرة‭ ‬تطوعية‭ ‬ترفيهية‭ ‬لأطفال‭ ‬دار‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭ ‬لرعاية‭ ‬وتربية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬مجهولي‭ ‬الوالدين‭ ‬والأيتام‭ ‬وأطفال‭ ‬الأسر‭ ‬المتصدعة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬‮«‬ماجيك‭ ‬آيلاند‮»‬‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭ ‬بالمنامة‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬مجهولي‭ ‬الوالدين‭ ‬والأيتام‭ ‬وأطفال‭ ‬الأسر‭ ‬المتصدعة‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مستمرة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تربوية‭ ‬سليمة‭ ‬وشاملة‭ ‬للأطفال،‭ ‬تؤهلهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬مواطنين‭ ‬صالحين‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬ونهضته‭. ‬

تضمنت‭ ‬المبادرة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أطفال‭ ‬دار‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭ ‬وأوقات‭ ‬مرافقتهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الترفيهية‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬33‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬دار‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‮
‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الاخصائيين‭ ‬بدار‭ ‬رعاية‭ ‬الطفولة‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬قد‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬وهو‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ويُعنى‭ ‬بتقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التطوعية‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬توجهات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬البنك‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭.‬

MENAFN05092024000055011008ID1108642629

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث