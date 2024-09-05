مناقصة لتوفير خدمات إدارة توريد القوى العاملة بـ11 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 9 مناقصات مطروحة من جهات مختلفة. وتنافست 8 شركات على مناقصة لبابكو للاستكشاف والإنتاج لتوفير خدمات إدارة توريد القوى العاملة، وتقدمت شركة التكليف المتخصص للخدمات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 11 مليونا و528 دينارا، بينما تقدمت شركة Enerserv بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 22 ألفا و275 دينارا.
وتتطلب بابكو للاستكشاف والانتاج على توفير القوى العاملة التكميلية لكل من المواطنين والمغتربين للمساعدة في تنفيذ المشاريع ذات المدة والتعقيد لطبيعة المشروع الذي يملي الى مستوى المهارة المطلوبة للقوى العاملة الموردة، وهي توفير موظفين ذوي مهارات عالية للعمل في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بابكو للاستكشاف والإنتاج لدعم تطوير حقل البحرين من خلال اتفاقية موقعة.
وتنافست 3 شركات على مزايدة لبلدية المحرق لتأجير مواقع إعلانية عدد 18 من نوع موبيز في محافظة المحرق، وتقدمت شركة وسائل البحرين بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 54 ألفا و946 دينارا، بينما تقدمت شركة AL NASHER PROMOTION ADVERTISIN بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 38 ألفا و462 دينارا.
وتتطلع بلدية محافظة المحرق الى طرح مزايدة لتأجير مواقع إعلانية من نوع موبي عدد 18 وذلك على شوارع في محافظة المحرق ولمدة خمس (5) سنوات ميلادية، وذلك للقطاع الخاص مقابل بدل انتفاع بحيث يتولى المستثمر على نفقته بوضع الإعلانات واعادة تأجيرها على المؤسسات والشركات.
كما تنافست 4 شركات على مناقصة لوزارة الاشغال لأعمال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفرعية عدد (8)، وتقدمت Aqua Technology Transfer WLL بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 658 ألفا و627 دينارا، بينما تقدمت شركة MC 6 Industrial Services بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 430 ألفا.
ويهدف هذا المشروع إلى تشغيل وصيانة ثماني (8) محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفرعية، وهي المعامير، الحد، الدور، عسكر، جو، جامعة البحرين، الجسرة، وجزيرة جدة وذلك بحسب كتيبات التشغيل والصيانة الخاصة بها، حيث سيتم تزويد هذه المحطات بكوادر بشرية فنية مدربة، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة والآليات اللازمة لضمان استمرارية عملها وكفاءتها التشغيلية.
الهدف هو إنتاج مياه معالجة وفقًا للمواصفات والمعايير التصميمية لهذه المحطات، للحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وعلى المقاول الالتزام بجميع بروتوكولات الوزارة المطلوبة طوال فترة الادارة والتشغيل.
كما تنافست 5 شركات على المناقصة الزمنية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ أعمال المسح لصالح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتقدمت شركة الانصاري للخدمات الهندسية بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 489 ألفا و467 دينارا، بينما تقدمت شركة مناف حمزة للهندسة والمساحة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 153 ألفا و837 دينارا.
والمناقصة الزمنية لتعيين استشاري معتمد من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتنفيذ أعمال المسح، وتحصيل الموافقة النهائية على بيع الطبقات والشقق من مؤسسة التنظيم العقاري، وتحصيل الرسومات المساحية المعتمدة وسندات الملكية من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
بينما تنافست 6 شركات على مناقصة لبلدية المنطقة الجنوبية لتطوير ساحل الدور وتقدمت شركة
JAHECON بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 388 ألفا، بينما تقدمت شركة Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 76 ألفا و795 دينارا.
وتود بلدية المنطقة الجنوبية أن تعلن مناقصة عامة لتطوير ممشى الدور. تتكون هذه الخدمة من إصلاح أي أضواء مكسورة ولتحسين الملعب وتركيب ألعاب جديدة في الملعب وإصلاح الكابلات وتطوير الحديقة بالتزيين والصيانة.
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