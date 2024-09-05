مناقصة لتوفير خدمات إدارة توريد القوى العاملة بـ11 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬9‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭. ‬وتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لبابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬التكليف‭ ‬المتخصص‭ ‬للخدمات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬11‭ ‬مليونا‭ ‬و528‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Enerserv ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و275‭ ‬دينارا‭. ‬

وتتطلب‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والانتاج‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬التكميلية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمغتربين‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬المدة‭ ‬والتعقيد‭ ‬لطبيعة‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يملي‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬المهارة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬الموردة،‭ ‬وهي‭ ‬توفير‭ ‬موظفين‭ ‬ذوي‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬لدعم‭ ‬تطوير‭ ‬حقل‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقية‭ ‬موقعة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مزايدة‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق‭ ‬لتأجير‭ ‬مواقع‭ ‬إعلانية‭ ‬عدد‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬موبيز‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬وسائل‭ ‬البحرين‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬54‭ ‬ألفا‭ ‬و946‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ AL ‭ ‬ NASHER ‭ ‬ PROMOTION ‭ ‬ ADVERTISIN ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬38‭ ‬ألفا‭ ‬و462‭ ‬دينارا‭.‬

وتتطلع‭ ‬بلدية‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬طرح‭ ‬مزايدة‭ ‬لتأجير‭ ‬مواقع‭ ‬إعلانية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬موبي‭ ‬عدد‭ ‬18‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬شوارع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ولمدة‭ ‬خمس‭ (‬5‭) ‬سنوات‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذلك‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مقابل‭ ‬بدل‭ ‬انتفاع‭ ‬بحيث‭ ‬يتولى‭ ‬المستثمر‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬بوضع‭ ‬الإعلانات‭ ‬واعادة‭ ‬تأجيرها‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لأعمال‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬محطات‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الفرعية‭ ‬عدد‭ (‬8‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬ Aqua ‭ ‬ Technology ‭ ‬ Transfer ‭ ‬ WLL ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬658‭ ‬ألفا‭ ‬و627‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة MC 6‭ ‬ Industrial ‭ ‬ Services ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬430‭ ‬ألفا‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬ثماني‭ (‬8‭) ‬محطات‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الفرعية،‭ ‬وهي‭ ‬المعامير،‭ ‬الحد،‭ ‬الدور،‭ ‬عسكر،‭ ‬جو،‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الجسرة،‭ ‬وجزيرة‭ ‬جدة‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬كتيبات‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تزويد‭ ‬هذه‭ ‬المحطات‭ ‬بكوادر‭ ‬بشرية‭ ‬فنية‭ ‬مدربة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬والآليات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬عملها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬التشغيلية‭.‬

الهدف‭ ‬هو‭ ‬إنتاج‭ ‬مياه‭ ‬معالجة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬التصميمية‭ ‬لهذه‭ ‬المحطات،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭. ‬وعلى‭ ‬المقاول‭ ‬الالتزام‭ ‬بجميع‭ ‬بروتوكولات‭ ‬الوزارة‭ ‬المطلوبة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الادارة‭ ‬والتشغيل‭.

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كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬المناقصة‭ ‬الزمنية‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬المسح‭ ‬لصالح‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬الانصاري‭ ‬للخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬489‭ ‬ألفا‭ ‬و467‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مناف‭ ‬حمزة‭ ‬للهندسة‭ ‬والمساحة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬153‭ ‬ألفا‭ ‬و837‭ ‬دينارا‭. ‬

والمناقصة‭ ‬الزمنية‭ ‬لتعيين‭ ‬استشاري‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬المسح،‭ ‬وتحصيل‭ ‬الموافقة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الطبقات‭ ‬والشقق‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬وتحصيل‭ ‬الرسومات‭ ‬المساحية‭ ‬المعتمدة‭ ‬وسندات‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتطوير‭ ‬ساحل‭ ‬الدور‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭

‬ JAHECON بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬388‭ ‬ألفا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة Gulf ‭ ‬ Fencing ‭ & ‬ Specialist ‭ ‬ Surfacing ‭ ‬ Est ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬76‭ ‬ألفا‭ ‬و795‭ ‬دينارا‭.‬

وتود‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتطوير‭ ‬ممشى‭ ‬الدور‭. ‬تتكون‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬إصلاح‭ ‬أي‭ ‬أضواء‭ ‬مكسورة‭ ‬ولتحسين‭ ‬الملعب‭ ‬وتركيب‭ ‬ألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وإصلاح‭ ‬الكابلات‭ ‬وتطوير‭ ‬الحديقة‭ ‬بالتزيين‭ ‬والصيانة‭.‬