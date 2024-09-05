تأكيد عمق العلاقات الاقتصادية بين البحرين والهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية النشطة في توطيد عرى التعاون الوثيق بين البلدين وتطوير العلاقات القائمة وخصوصا الاقتصادية منها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الصناعة والتجارة، بفينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى المشاريع المشتركة والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين والتي يقدر عمر الكثير منها بعشرات السنين.
ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند عن بالغ شكره لمملكة البحرين بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص على كل الجهود التي تبذلها في سبيل ترسيخ العلاقات المشتركة وسبل تدعيمها بما يخدم شعبي البلدين الصديقين.
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