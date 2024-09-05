تأكيد عمق العلاقات الاقتصادية بين البحرين والهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بفينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬أقطاب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬يقدر‭ ‬عمر‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬بعشرات‭ ‬السنين‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬وسبل‭ ‬تدعيمها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬