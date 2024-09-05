وزير التربية: العفو الملكي يجسد قيم التسامح الراسخة في نهج جلالته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن المرسوم الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتضمن العفو الشامل عن (457) نزيلاً، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، يجسد قيم التسامح الراسخة في نهج جلالة الملك المعظم.
وأشار إلى أن هذه المكرمة
الملكية،
تعكس الرؤية السامية لجلالته في تعزيز
وتطوير منظومة حقوق الإنسان وتكريس التماسك المجتمعي واحترام الحقوق والواجبات، مثمناً الدعم الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز دور البرامج التأهيلية بما يترجم التطلعات والرؤى الملكية السامية في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة. وثمن وزير التربية والتعليم، نهج التسامح والترابط والتماسك المجتمعي والنسيج الواحد، الذي تتميز به مملكة البحرين، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم تحرص على إثراء المناهج التعليمية بهذه القيم والخصال الإنسانية العليا.
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