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وزير التربية: العفو الملكي يجسد قيم التسامح الراسخة في نهج جلالته

9/5/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتضمن‭ ‬العفو‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬نزيلاً،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬يجسد‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المكرمة
الملكية،‮
‬تعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالته‭ ‬في‭ ‬تعزيز
وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتكريس‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات،‭ ‬مثمناً‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬التطلعات‭ ‬والرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭. ‬وثمن‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬نهج‭ ‬التسامح‭ ‬والترابط‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬والنسيج‭ ‬الواحد،‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬بهذه‭ ‬القيم‭ ‬والخصال‭ ‬الإنسانية‭ ‬العليا‭.‬

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