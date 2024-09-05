رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد: العفو والتسامح والعدالة قيم راسخة في النهج الإنساني للملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن المرسوم السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، يجسد النهج الإنساني لجلالة الملك المعظم.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تأتي ترسيخاً لقيم العفو والتسامح والعدالة وسيادة القانون، من خلال العفو الأبوي عن المحكومين وإدماجهم في المسيرة التنموية، ومن ثم تعزيز الاستقرار الأسري والعائلي في ظل مجتمع تسوده روح المحبة والترابط والشراكة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن واستدامة منجزاته، والمحافظة على أمنه واستقراره وازدهاره.
وأشاد بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ المبادرات الملكية السامية، وحرصها على التعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الحقوقية في تنفيذ التشريعات والبرامج والتدابير العصرية التي عززت من إنجازات مملكة البحرين كأنموذج في احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، بما في ذلك ريادتها في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اعتزاز المركز بالرؤية الملكية السامية والمستنيرة في احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي والترابط بين جميع مكونات المجتمع، وحرصه على مواصلة مبادراته على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية في نشر ثقافة السلام ومكافحة التطرف والكراهية من أجل مجتمعات إنسانية سلمية وعادلة وشاملة.
MENAFN05092024000055011008ID1108642623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.