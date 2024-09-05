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رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد: العفو والتسامح والعدالة قيم راسخة في النهج الإنساني للملك

9/5/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بالعفو‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬يجسد‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬تأتي‭ ‬ترسيخاً‭ ‬لقيم‭ ‬العفو‭ ‬والتسامح‭ ‬والعدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العفو‭ ‬الأبوي‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والعائلي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مجتمع‭ ‬تسوده‭ ‬روح‭ ‬المحبة‭ ‬والترابط‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬واستدامة‭ ‬منجزاته،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬وازدهاره‭.‬

وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والقضائية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التشريعات‭ ‬والبرامج‭ ‬والتدابير‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬اعتزاز‭ ‬المركز‭ ‬بالرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والمستنيرة‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬وإرساء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والترابط‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مبادراته‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والكراهية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مجتمعات‭ ‬إنسانية‭ ‬سلمية‭ ‬وعادلة‭ ‬وشاملة‭.‬

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