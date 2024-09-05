في ختام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كرّم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي،‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ13‭ ‬لـلمنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يومي‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكومات‭ ‬مرنة‭ ... ‬اتصال‭ ‬مبتكر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬طارق‭ ‬سعيد‭ ‬علاي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭: ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬عاماً،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬تكريم‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة،‭ ‬بل‭ ‬شكلت‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬للتغيير‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل،‭ ‬تدعم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬ويعزز‭ ‬أهدافه،‭ ‬فهي‭ ‬ولدت‭ ‬برؤية‭ ‬الشارقة‭ ‬لتحمل‭ ‬رسالتها‭ ‬إلى‭ ‬العالم،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وسعياً‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بتنمية‭ ‬مجتمع‭ ‬بأكمله‭.‬

وأضاف‭ ‬علاي‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬تستهدف‭ ‬تكريم‭ ‬وتقدير‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجرد‭ ‬احتفاء‭ ‬بالتميز،‭ ‬بل‭ ‬أصبحت‭ ‬رمزاً‭ ‬للتحول‭ ‬والريادة،‭ ‬وبمخرجاتها‭ ‬اليوم،‭ ‬فإنها‭ ‬تؤسس‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬لرسم‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬محليّاً‭ ‬وعالميّاً،‭ ‬ففي‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تكشف‭ ‬الجائزة‭ ‬عن‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬تلهم‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬ليكونوا‭ ‬صناع‭ ‬التغيير‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬شفافية‭ ‬وتواصلاً،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭.‬

واختتم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬كلمته،‭ ‬قائلاً‭: ‬الجائزة‭ ‬أصبحت‭ ‬رمزاً‭ ‬للتجديد‭ ‬والتطور،‭ ‬تلهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقادة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬والفاعلية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬ومن‭ ‬خلالها‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نكتفي‭ ‬بمواكبة‭ ‬المستقبل،‭ ‬بل‭ ‬نصنعه‭ ‬بأيدينا،‭ ‬ونرسم‭ ‬ملامح‭ ‬تواصل‭ ‬حكومي‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬والشفافية‭ ‬والابتكار‭.‬

وألقت‭ ‬الإعلامية‭ ‬منى‭ ‬الشاذلي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬كلمة‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬تطرقت‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تزل‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬تؤكد‭ ‬دورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الجماهيري‭ ‬بأهمية‭ ‬التواصل‭ ‬الحكومي‭ ‬الشفاف‭ ‬والمبتكر،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخطاب‭ ‬الحكومي‭ ‬ليكون‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬واستجابة‭ ‬لحاجات‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الجائزة،‭ ‬ظهرت‭ ‬آثاره‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات،‭ ‬بنسبة‭ ‬230 % ،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنسخة‭ ‬السابقة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬انتشارها‭ ‬الواسع‭ ‬وتأثيرها‭ ‬العالمي،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الاتصال‭ ‬هو‭ ‬لغة‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬الحدود،‭ ‬وبأن‭ ‬التجارب‭ ‬الفردية‭ ‬للأشخاص‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬حافلة‭ ‬بقصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬التقدير‭ ‬والإشادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭.‬







وتفضل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬القاسمي‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬منظومة‭ ‬اتصال‭ ‬متكاملة،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬حملات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬واللغة‭ ‬العربية‭ ‬ففاز‭ ‬بها‭ ‬مركز‭ ‬الشباب‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حازت‭ ‬دائرة‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بأبوظبي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬الحملات‭ ‬للتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬وعي‭ ‬وممارسات‭ ‬الشباب،‭ ‬وهي‭ ‬الفئة‭ ‬الفرعية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬اتصال‭ ‬يستهدف‭ ‬الشباب،‭ ‬أما‭ ‬الفئة‭ ‬الفرعية‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الجائزة،‭ ‬وهي‭ ‬أفضل‭ ‬برامج‭ ‬اتصال‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬فذهبت‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشارقة‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬شراع‮»‬‭.‬

وفازت‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬استراتيجية‭ ‬لاتصال‭ ‬الأزمات‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬أما‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ففازت‭ ‬بها‭ ‬مطارات‭ ‬القابضة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬مركز‭ ‬المعلومات‭ ‬ودعم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬التابع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬جائزة‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬محتوى‭ ‬اتصالي‭ ‬وإعلامي،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬صندوق‭ ‬الأمان‭ ‬لمستقبل‭ ‬الأيتام‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

وكرم‭ ‬سموه‭ ‬هيئة‭ ‬الشارقة‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬لفوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسة‭ ‬اتصالية‭ ‬وإنسانية‭ ‬لدعم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بينما‭ ‬حاز‭ ‬جائزة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مؤسسة‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السبيعي‭ ‬وأولاده‭ ‬الخيرية‭ ‬‮«‬غُروس‮»‬‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬أما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬عمل‭ ‬اتصالي‭ ‬يستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬واليافعين‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬إدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الطفل‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لشؤون‭ ‬الأسرة،‭ ‬ومن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬منصة‭ ‬عرب‭ ‬نيشن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬اتصال‭ ‬بتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬نموذج‭ ‬جيس‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وهي‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬و G 42،‭ ‬وذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬الناعمة‭ ‬لدعم‭ ‬برامج‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 28‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية،‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬شبابية‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬مبادرة‭ ‬مكتب‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬متحدث‭ ‬رسمي،‭ ‬أما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬صانعي‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬الهادف‭ ‬فذهبت‭ ‬لـ‭ ‬عائشة‭ ‬حميد‭ ‬الخيال‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬وإلى‭ ‬عيسى‭ ‬الحبيب‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬فوق‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الاتصال‭ ‬محمود‭ ‬شافعي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

كما‭ ‬كرم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬التحدي‭ ‬والمسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬تحدي‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬جامعة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬أما‭ ‬جائزة‭ ‬مخيم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فذهبت‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬براجيل‭ ‬للاستدامة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجوائز‭ ‬الشركاء،‭ ‬كرم‭ ‬سموه‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سيتيفيد‮»‬‭ ‬عيون‭ ‬وأذان‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬نيجيريا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ابتكار‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ Apolitical ‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬مشروع‭ ‬توفالو‭ ‬كأول‭ ‬دولة‭ ‬رقمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬توفالو‭ ‬بجائزة‭ ‬مبادرات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمرنة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ UN ‭ ‬ DESA ‭. ‬أما‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬اتصال‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التنموية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ CSO ‭ ‬ NETWORK ،‭ ‬ففازت‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬الفطيم‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬فئات‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬إينيس‭ ‬مبامبارا‭ ‬وزيرة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬رواندا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬متميز،‭ ‬بينما‭ ‬ذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬اتصال‭ ‬ذي‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غنيم‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬