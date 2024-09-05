قائد رحيم.. وفرحة وطنإشادات واسعة بالعفو الملكي الشامل عن 457 محكوما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬كافة‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬الترحيب‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬نهج‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬وحرص‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬على‭ ‬تماسكها‭ ‬ونسيجها‭ ‬ومنح‭ ‬الفرص‭ ‬للمخطئ‭ ‬للعودة‭ ‬مجددا،‭ ‬وأجمعت‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬وشيوخ‭ ‬دين‭ ‬ورياضيين‭ ‬وفعاليات‭ ‬قانونية‭ ‬وحقوقية‭ ‬ومواطنين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬حماية‭ ‬للنسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وإعلاء‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭.‬

حيث‭ ‬أشاروا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الإنساني‭ ‬جاء‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬والتوفيق‭ ‬بين‭ ‬العقوبة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرصة‭ ‬الاندماج‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬ومعايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬ومنهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وثقلها‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬









تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي‭ ‬

تصوير

‭- ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان‭ - ‬رضا‭ ‬جميل





ضمن‭ ‬التوجه‭ ‬الأبوي‭ ‬والإنساني‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬غمرت‭ ‬البحرين‭ ‬الفرحة‭ ‬والبهجة‭ ‬457‭ ‬محكوما‭ ‬رفقة‭ ‬عوائلهم‭ ‬بعد‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولى‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

ويعكس‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬حرصًا‭ ‬كريمًا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬وصلابة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وحماية‭ ‬نسيجه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬واجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬واعتبارات‭ ‬صون‭ ‬الاستقلال‭ ‬القضائي‭ ‬والتوفيق‭ ‬بين‭ ‬العقوبة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬فرصة‭ ‬الاندماج‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬ومعايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬ومنهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وثقلها‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬







كما‭ ‬اتخذت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬لعوائلهم‭.‬

ورافقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أفراد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬جو،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬تسليم‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفعات‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬مختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬تسليم‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً،‭ ‬ورصدت‭ ‬الصحيفة‭ ‬دموع‭ ‬وأحضان‭ ‬الأهالي‭ ‬والمفرج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬معاني‭ ‬إنسانية‭ ‬نبيلة،‭ ‬وقال‭ ‬أهالي‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬تأكيد‭ ‬لحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬اتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمن‭ ‬شملهم‭ ‬العفو‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتقدم‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬أهالي‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الأبوي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المكارم‭ ‬هي‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ويجسد‭ ‬معاني‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬ويعكس‭ ‬الروح‭ ‬الأبوية‭ ‬لجلالته‭ ‬ويعكس‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬نسيج‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وحفظ‭ ‬كيانها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

وبينوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬الإنسانية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تأتي‭ ‬استمرارا‭ ‬لنهجه‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬أبنائه‭ ‬المواطنين‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بهدف‭ ‬إشراك‭ ‬جميع‭ ‬أبنائه‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬مبادرات‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭.‬

وقال‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬إن‭ ‬الموسوم‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬عودتهم‭ ‬مجددا‭ ‬لممارسة‭ ‬حياتهم‭ ‬الطبيعية،‭ ‬متوجهين‭ ‬بالشكر‭ ‬والثناء‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬أسعد‭ ‬مئات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬وأعاد‭ ‬لم‭ ‬شملهم‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬بمنافع‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬وأسرته‭ ‬والمجتمع‭ ‬نفسه،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬الكبير‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تدعيم‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬صالحة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬استئناف‭ ‬حياته‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬كعنصر‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬