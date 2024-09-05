وزارة الصناعة والتجارة تضبط عمليات بيع زيوت محركات مغشوشة للمركبات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّنت‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬الرقابي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬منتجات‭ ‬زيوت‭ ‬محركات‭ ‬تحمل‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬غير‭ ‬أصلية‭ ‬لشركات‭ ‬متعددة،‭ ‬وتم‭ ‬رصد‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬96‭ ‬علبة‭ ‬بحجم‭ ‬4‭ ‬لترات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات،‭ ‬وتم‭ ‬إحالة‭ ‬المخالف‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الوثائق‭ ‬والتقارير‭ ‬والفحوصات‭ ‬اللازمة‭.‬

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إخضاع‭ ‬المنتجات‭ ‬للفحص‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المختبرات‭ ‬المعتمدة،‭ ‬حيث‭ ‬صدر‭ ‬تقرير‭ ‬التحليل‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬عدم‭ ‬مطابقتها‭ ‬لمواصفات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الأصلية‭ ‬وتصنيفها‭ ‬كمنتجات‭ ‬غير‭ ‬أصلية‭.‬

هذا‭ ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الحملات‭ ‬الرقابية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لمتابعة‭ ‬السلع‭ ‬والأسعار،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الغش‭ ‬التجاري،‭ ‬واستكمال‭ ‬تطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬ضد‭ ‬المخالفين‭.‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬للغش‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬مخالفات‭ ‬أخرى،‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬المتاحة‭ ‬لإدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Inspection@moic ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الواتساب‭ ‬على‭ ‬الرقم‭: ‬17111225،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬النظام‭ ‬الموحد‭ ‬لمكافحة‭ ‬الغش‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وغرامات‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التشهير‭ ‬بالمخالفين‭ ‬على‭ ‬نفقتهم‭ ‬الخاصة‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬العقوبات‭ ‬مخالفات‭ ‬مزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭.‬