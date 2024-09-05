الملك يهنئ بفوز منتخبنا على أستراليا في التصفيات المونديالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، هنأ فيه جلالته بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب أستراليا في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي أقيمت أمس الخميس في مدينة غولد كوست الأسترالية.
وخلال الاتصال، أشاد جلالته بالأداء الكبير والمشرف الذي قدمه المنتخب خلال المباراة أمام أستراليا، مثنيًا على المستويات الفنية العالية التي أظهرها اللاعبون والروح الرياضية والإصرار الذي تحلى به أفراد المنتخب.
وأشار جلالة الملك المعظم إلى أن هذا الأداء المشرف يعكس تطور كرة القدم البحرينية ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيًا أن يكون هذا الفوز حافزًا للاعبين لمواصلة تحقيق النجاحات في الاستحقاقات القادمة.
كما أثنى جلالة الملك المعظم على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، في الإعداد الجيد للمباراة وتوفير كل سبل النجاح للاعبين، معرباً عن تقدير جلالته للجهازين الفني والإداري للمنتخب، على العمل المتميز الذي ساهم في تعزيز روح الفوز لدى اللاعبين وجميع الجهود الوطنية المخلصة التي تؤازر المنتخب.
بدوره، عبر الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة عن شكره العميق وامتنانه للدعم الذي يتلقاه القطاع الرياضي من جلالة الملك المعظم، مشيرًا إلى أن الرعاية الملكية السامية تعكس اهتمام جلالته الكبير بالرياضة البحرينية، مشيدًا بالدعم الذي تلقاه الرياضة البحرينية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر البرامج الحكومية المختلفة الداعمة للقطاع الرياضي.
كما ثمن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأنشطة الاتحاد البحريني لكرة القدم، والجهود المستمرة الداعمة للاتحادات الرياضية والتي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي ساهمت في دفع عجلة التطور لديها نحو تحقيق المزيد من النجاحات والمكتسبات.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن التهنئة الملكية تمثل وسام فخر واعتزاز لجميع منتسبي الرياضة البحرينية، معرباً عن تقديره العميق لإشادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أن المسؤولية تضاعفت في بيت الكرة البحرينية للعمل بجدية أكبر وتوفير الإعداد المناسب للمنتخب في مشواره القادم بالتصفيات المونديالية.
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