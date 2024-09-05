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الملك يهنئ بفوز منتخبنا على أستراليا في التصفيات المونديالية

9/5/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬هنأ‭ ‬فيه‭ ‬جلالته‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬الأسترالية‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالأداء‭ ‬الكبير‭ ‬والمشرف‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬اللاعبون‭ ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والإصرار‭ ‬الذي‭ ‬تحلى‭ ‬به‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭.‬

وأشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬المشرف‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬ومكانتها‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬حافزًا‭ ‬للاعبين‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للمباراة‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬للاعبين،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬جلالته‭ ‬للجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب،‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الفوز‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬وجميع‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تؤازر‭ ‬المنتخب‭.‬

بدوره،‭ ‬عبر‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬العميق‭ ‬وامتنانه‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقاه‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬الكبير‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬عبر‭ ‬البرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬الداعمة‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بأنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬الداعمة‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬لديها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والمكتسبات‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬التهنئة‭ ‬الملكية‭ ‬تمثل‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العميق‭ ‬لإشادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬تضاعفت‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬للعمل‭ ‬بجدية‭ ‬أكبر‭ ‬وتوفير‭ ‬الإعداد‭ ‬المناسب‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬القادم‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المونديالية‭. ‬

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