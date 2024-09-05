مجلس التنمية الاقتصادية يزور الهند ويروج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيزور‭ ‬الوفد‭ ‬مدن‭ ‬مومباي‭ ‬وبنغالور‭ ‬وتشيناي‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بالبيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وسعي‭ ‬المملكة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬أعمالها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لنور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬يسهم‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬وقربه‭ ‬جغرافياً‭ ‬من‭ ‬الهند،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬نتبعه‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬متقدمة‭ ‬وما‭ ‬نحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬مساندة‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬وجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للشركات‭ ‬الهندية‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالها‭ ‬عالمياً‭. ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬حريصون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬حزمة‭ ‬جاذبة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬كفيلة‭ ‬بنيل‭ ‬اهتمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬النمو‭ ‬وتحقق‭ ‬الازدهار‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والهند‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬10900‭ ‬شركة‭ ‬أو‭ ‬فرع‭ ‬لشركة‭ ‬هندية‭ ‬مسجلة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ62 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وتعتبر‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬نما‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التراكمية‭ ‬المباشرة‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬36.6 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2019‭ ‬و2023‭ ‬أي‭ ‬بنحو‭ ‬إضافة‭ ‬102‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬سنوياً‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬هذه‭ ‬الأرصدة‭ ‬1.52‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتراكمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتزاول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الهندية‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬مما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬استثنائية،‭ ‬التي‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬توسعة‭ ‬أعمالها‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬سوق‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭. ‬وتشمل‭ ‬الشركات‭ ‬الهندية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬ماهيندرا‮»‬،‭ ‬و«كيمكو‮»‬،‭ ‬و«الكترو‭ ‬ستيل‮»‬،‭ ‬‮«‬وبارلي‭ ‬بسكيتس‮»‬،‭ ‬و«جيه‭ ‬بي‭ ‬إف‭ ‬إندستريز‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬آلترا‭ ‬تيك‭ ‬سيمينت،‭ ‬وبنك‭ ‬آي‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬سي‭ ‬آي،‭ ‬وبنك‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬و«كيمز‭ ‬هيلث‮»‬‭.‬

ويوجد‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬مكاتب‭ ‬تمثيلية‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬مومباي‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬السعي‭ ‬للترويج‭ ‬للبحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مومباي‭ ‬لتزويد‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬بالمعلومات‭ ‬حول‭ ‬السوق،‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل،‭ ‬ويتولى‭ ‬توجيهها‭ ‬وربطها‭ ‬بصناع‭ ‬القرار‭ ‬المعنيين‭ ‬بمختلف‭ ‬الجهات‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تلتزم‭ ‬بتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬مع‭ ‬تميزها‭ ‬بسياساتها‭ ‬المتقدمة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية،‭ ‬وتقديم‭ ‬مزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المحلي‭ ‬والانطلاقة‭ ‬العالمية‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مواهب‭ ‬متنوعة‭ ‬ذات‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭ ‬وتتقن‭ ‬اللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬والموقع‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وجميعها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬