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أوكرانيا: عملية كورسك ناجحة وروسيا لم تتقدم في الشرق منذ أيام

9/5/2024 3:16:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن أوليكساندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني اليوم الخميس إن التوغل في منطقة كورسك بجنوب روسيا ناجح وإن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام.

وأضاف سيرسكي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "خلال الأيام الستة الماضية لم يتقدم العدو مترا واحدا باتجاه بوكروفسك. وبعبارة أخرى، نقول إن استراتيجيتنا ناجحة".

ومضى قائلا إن الجيش لاحظ أيضا تراجعا في القصف وفي شدة الهجوم الروسي في قطاعات أخرى.

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