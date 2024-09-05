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انطلاق أعمال مؤتمر البحرين للأمراض الجلدية بمشاركة كويتية

9/5/2024 3:14:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 5 - 9 (كونا) -- انطلقت في المنامة اليوم الخميس أعمال مؤتمر البحرين للأمراض الجلدية والليزر والتجميل في نسخته السابعة بمشاركة كويتية.
ويشهد المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام تنظيم عدد من الجلسات وورش العمل التي تطرح أحدث الإصدارات العلمية والأدوية والعلاجات الجلدية والأجهزة في مجال الأمراض الجلدية والليزر والتجميل.
ويقدم مشاركون بالمؤتمر عددا من الأوراق العلمية المتقدمة والأبحاث الجديدة التي تعرض التطور في مجال التجميل بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة في هذا القطاع وتحقيق الأثر المنشود.
ويستضيف المؤتمر كذلك عددا من المحاضرات والحلقات النقاشية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات منها الصدفية والثعلبة والأكزيما والبهاق إلى جانب التطورات الطبية والأبحاث التي أجريت على مختلف الأمراض الجلدية وأحدث تقنيات الليزر المتقدمة المستخدمة في علاجها والتجميل.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ورش عمل تدريبية حول كيفية استخدام الأجهزة الجديدة وإجراء الحقن التجميلي إلى جانب تدريب الأطباء على أساسيات الجراحة الجلدية والتجميلية لصقل معارف ومهارات أطباء الأمراض الجلدية وجراحي التجميل بما يضمن مستقبلا أفضل للقطاع. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




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