انطلاق أعمال مؤتمر البحرين للأمراض الجلدية بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 5 - 9 (كونا) -- انطلقت في المنامة اليوم الخميس أعمال مؤتمر البحرين للأمراض الجلدية والليزر والتجميل في نسخته السابعة بمشاركة كويتية.
ويشهد المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام تنظيم عدد من الجلسات وورش العمل التي تطرح أحدث الإصدارات العلمية والأدوية والعلاجات الجلدية والأجهزة في مجال الأمراض الجلدية والليزر والتجميل.
ويقدم مشاركون بالمؤتمر عددا من الأوراق العلمية المتقدمة والأبحاث الجديدة التي تعرض التطور في مجال التجميل بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة في هذا القطاع وتحقيق الأثر المنشود.
ويستضيف المؤتمر كذلك عددا من المحاضرات والحلقات النقاشية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات منها الصدفية والثعلبة والأكزيما والبهاق إلى جانب التطورات الطبية والأبحاث التي أجريت على مختلف الأمراض الجلدية وأحدث تقنيات الليزر المتقدمة المستخدمة في علاجها والتجميل.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ورش عمل تدريبية حول كيفية استخدام الأجهزة الجديدة وإجراء الحقن التجميلي إلى جانب تدريب الأطباء على أساسيات الجراحة الجلدية والتجميلية لصقل معارف ومهارات أطباء الأمراض الجلدية وجراحي التجميل بما يضمن مستقبلا أفضل للقطاع. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
MENAFN05092024000071011013ID1108642061
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