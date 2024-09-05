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مصر: تكثيف التنسيق العربي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات

9/5/2024 3:14:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- جددت مصر التأكيد على أن تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان العربية كافة على الصعيد الثنائي ومن خلال آليات العمل العربي الجماعي هو "السبيل الوحيد" لمواجهة التحديات المشتركة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة اليوم الخميس ومن بينهم سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم.
وأوضح البيان أن عبد العاطي استعرض خلال اللقاء ما تواجهه المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من "تحديات جسيمة غير مسبوقة" مشيرا إلى المخاطر التي برزت على الساحة العربية في السنوات الأخيرة وباتت تهدد كيان الدولة الوطنية ذاتها وتتخذ أشكالا عديدة إلى جانب الأزمات الأخرى التي تستهدف مقدرات الدول العربية وشعوبها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء "يأتي في إطار التأكيد على دور مصر العروبي وما يربطها من علاقات أخوية ووشائج تاريخية عميقة مع الدول العربية كافة" وذلك في ظل وحدة المصير الذي يجمعها والمصلحة المشتركة الهادفة للحفاظ على أمن جميع البلدان العربية واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبها في الرخاء والازدهار.
وأكد عبد العاطي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كل الدول العربية عبر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم المصالح المشتركة بين مصر وأشقائها على الصعيدين الثنائي والجماعي.
ودعا سفراء الدول العربية إلى "استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر" وكذلك "العمل على دفع التبادل التجاري إيمانا بأن فرص النهوض والتنمية الاقتصادية الحقيقيتين لن تتحقق إلا بتكاتف عربي شامل".
وأبرز عبد العاطي أن "السبيل الوحيد" لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط هو "التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد "نقاشا معمقا" حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تمس أمن واستقرار المنطقة العربية ودولها كافة.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول إعادة التأكيد على دعم كل البلدان العربية لترشيح الدكتور المصري خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) باعتباره "المرشح العربي لهذا الموقع الدولي المهم وفقا لقرار القمة العربية ال33 في المنامة". (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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