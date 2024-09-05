مصر: تكثيف التنسيق العربي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- جددت مصر التأكيد على أن تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بين البلدان العربية كافة على الصعيد الثنائي ومن خلال آليات العمل العربي الجماعي هو "السبيل الوحيد" لمواجهة التحديات المشتركة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزير
الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة اليوم الخميس ومن بينهم سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم.
وأوضح البيان أن عبد العاطي استعرض خلال اللقاء ما تواجهه المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من "تحديات جسيمة غير مسبوقة" مشيرا إلى المخاطر التي برزت على الساحة العربية في السنوات الأخيرة وباتت تهدد كيان الدولة الوطنية ذاتها وتتخذ أشكالا عديدة إلى جانب الأزمات الأخرى التي تستهدف مقدرات الدول العربية وشعوبها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء "يأتي في إطار التأكيد على دور مصر العروبي وما يربطها من علاقات أخوية ووشائج تاريخية عميقة مع الدول العربية كافة" وذلك في ظل وحدة المصير الذي يجمعها والمصلحة المشتركة الهادفة للحفاظ على أمن جميع البلدان العربية واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبها في الرخاء والازدهار.
وأكد عبد العاطي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كل الدول العربية عبر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم المصالح المشتركة بين مصر وأشقائها على الصعيدين الثنائي والجماعي.
ودعا سفراء الدول العربية إلى "استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر" وكذلك "العمل على دفع التبادل التجاري إيمانا بأن فرص النهوض والتنمية الاقتصادية الحقيقيتين لن تتحقق إلا بتكاتف عربي شامل".
وأبرز عبد العاطي أن "السبيل الوحيد" لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط هو "التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد "نقاشا معمقا" حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تمس أمن واستقرار المنطقة العربية ودولها كافة.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول إعادة التأكيد على دعم كل البلدان العربية لترشيح الدكتور المصري خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) باعتباره "المرشح العربي لهذا الموقع الدولي المهم وفقا لقرار القمة العربية ال33 في المنامة". (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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