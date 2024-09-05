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(المركزي) المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

9/5/2024 3:14:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 25ر27 بالمئة للإيداع و25ر28 بالمئة للإقراض و75ر27 بالمئة للائتمان والخصم.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إن القرار يأتي انسجاما مع التوقعات على المستويين العالمي والمحلي التي أظهرت "تواصل التراجع في مستويات التضخم".
وأضاف البيان أنه على المستوى المحلي تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2ر2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 3ر2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وعزا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وأوضح أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع ما استدعى الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي.
وذكر البيان أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تفيد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع وأنه من المقدر أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية المقبلة.
وتوقع أن يساهم النشاط الاقتصادي الحقيقي في المسار النزولي للتضخم في الفترة المقبلة على أن يقترب النشاط من طاقته القصوى على الأمد المتوسط.
واعتبر البيان أن التشديد النقدي الأخير وتراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة سيسهمان في عودة معدلات التضخم إلى نمطها المعتاد مع الاستمرار في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة متوقعا انخفاضا ملحوظا في مستوى التضخم في الربع الأول من عام 2025. (النهاية)

م م / م ع ع




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