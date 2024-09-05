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الكويتي عيسى الحبيب يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لأفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف

9/5/2024 3:14:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الشارقة - 5 - 9 (كونا) -- فاز الشاب الكويتي عيسى الحبيب اليوم الخميس بجائزة أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف ضمن فئة الأكثر من 18 عاما لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها ال11 المعنية ببناء الوعي بأهمية الاتصال وتشجيع الشباب على الانخراط بهذا القطاع المهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال تكريم نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتزامن مع ختام فعاليات الدورة ال 13 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي استمرت يومين تحت شعار (حكومات مرنة.. اتصال مبتكر).
ونقلت (وام) عن المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي قوله في كلمته خلال التكريم إنه منذ انطلاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي قبل 11 عاما لم تكن مجرد تكريم للجهود المتميزة بل شكلت قوة دافعة للتغيير نحو الأفضل تدعم كل من يسعى لتطوير أساليب الاتصال الحكومي ويعزز أهدافه وصولا إلى مشهد جديد في الاتصال الحكومي.
وأضاف علاي أن الجائزة تستهدف تكريم وتقدير التجارب الرائدة والمبتكرة في مجال الاتصال الحكومي وهي بمخرجاتها اليوم تؤسس لمعايير جديدة لرسم خريطة طريق الاتصال محليا وعالميا من خلال قصص نجاح تلهم الأجيال الجديدة من قادة الاتصال الحكومي ليكونوا صناع التغيير الذين يسعون لبناء مستقبل أكثر شفافية وتواصلا.
من جهتها ألقت الإعلامية المصرية منى الشاذلي عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي كلمة بالنيابة عن لجنة التحكيم تطرقت فيها إلى دور الجائزة في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية التواصل الحكومي الشفاف والمبتكر والارتقاء بالخطاب الحكومي ليكون أكثر فاعلية واستجابة لحاجات المجتمع.
وقالت الشاذلي إن الجائزة في دورتها ال11 تستمر في مواصلة التطور بما يتماشى مع المتغيرات العالمية المتسارعة في عالم الاتصال حيث تم توسيع فئاتها لتشمل المشاركات من جميع أنحاء العالم نحو تعزيز التنوع في المشاركات وإثراء تجربة الاتصال الحكومي بالرؤى والأفكار المتجددة.
وأفادت بأنه على صعيد الجوائز الفردية فاز بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي مبادرة (مكتب المواطن من المملكة المغربية) بينما فاز حسين القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزة (أفضل متحدث رسمي).
وأضافت أن جائزة أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف فذهبت لعائشة الخيال في فئة ما دون سن 18 عاما وإلى عيسى الحبيب من دولة الكويت في فئة فوق 18 عاما.
كما تم تكريم فائزين آخرين ضمن فئات أتستهدف جهات الاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية للقطاعين العام والخاص في مسعى لحقيق الهدف المنشود من الجائزة وهو "تكريم وإبراز أفضل ممارسات الاتصالات ذات الأثر الملموس على المجتمعات والقطاعات التي تعمل بها وتقديم نماذج ملهمة لجهات وإدارات الاتصال حول العالم". (النهاية)

س خ م / ز ه ر / م ع ع




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