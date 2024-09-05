وزيرة المالية تبحث مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- بحثت وزيرة
المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الخميس مع وزير
الخارجية والتجارة في جمهورية هنغاريا بيتر سيارتو بمناسبة زيارته للبلاد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال التجاري والاستثماري.
وأشارت الوزيرة الفصام في بيان أصدرته وزاة المالية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت والجهود الحكومية والوتيرة المتسارعة لتنفيذها من خلال العديد من المشاريع التنموية الكبرى بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مع الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة من خلال مبادرات إصلاحية في الشأن الاقتصادي والمالي.
ولفت بيان الوزارة إلى أن الاجتماع أكد تطلعات البلدين للخروج بأفضل النتائج خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في العاصمة الهنغارية بودابست في شهر اكتوبر القادم.
وذكر أنه تم ايضا الاتفاق على دعوة الجهات الحكومية المشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة إلى بحث آلية وخطط العمل خلال الفترة القادمة للدفع بالعلاقات الثنائية التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتقدم بين البلدين.
وأوضح أن الجانبين استعرضا العلاقة الاستثمارية التي تجمع البلدين الصديقين والرغبة في بحث الفرص المتاحة التي تلبي تطلعات البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك اضافة إلى دعوة الشركات الهنغارية لممارسة دور أكبر في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة في ظل المميزات الممنوحة للمستثمر الأجنبي.
وحضر الاجتماع سفير جمهورية هنغاريا لدى الكويت اندراش سابو والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة ووكيل الوزارة بالتكليف سعد العلاطي. (النهاية)
م ض / ط أ ب
MENAFN05092024000071011013ID1108642057
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