Friday, 06 September 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة المالية تبحث مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

9/5/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 9 (كونا) -- بحثت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الخميس مع وزير الخارجية والتجارة في جمهورية هنغاريا بيتر سيارتو بمناسبة زيارته للبلاد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال التجاري والاستثماري.
وأشارت الوزيرة الفصام في بيان أصدرته وزاة المالية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت والجهود الحكومية والوتيرة المتسارعة لتنفيذها من خلال العديد من المشاريع التنموية الكبرى بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مع الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة من خلال مبادرات إصلاحية في الشأن الاقتصادي والمالي.
ولفت بيان الوزارة إلى أن الاجتماع أكد تطلعات البلدين للخروج بأفضل النتائج خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في العاصمة الهنغارية بودابست في شهر اكتوبر القادم.
وذكر أنه تم ايضا الاتفاق على دعوة الجهات الحكومية المشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة إلى بحث آلية وخطط العمل خلال الفترة القادمة للدفع بالعلاقات الثنائية التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتقدم بين البلدين.
وأوضح أن الجانبين استعرضا العلاقة الاستثمارية التي تجمع البلدين الصديقين والرغبة في بحث الفرص المتاحة التي تلبي تطلعات البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك اضافة إلى دعوة الشركات الهنغارية لممارسة دور أكبر في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة في ظل المميزات الممنوحة للمستثمر الأجنبي.
وحضر الاجتماع سفير جمهورية هنغاريا لدى الكويت اندراش سابو والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة ووكيل الوزارة بالتكليف سعد العلاطي. (النهاية)

م ض / ط أ ب




MENAFN05092024000071011013ID1108642057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث