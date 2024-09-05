مسؤول أممي: الأنشطة غير المعلنة المتعلقة بعوامل الحرب الكيماوية في سوريا مقلقة للغاية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 5 - 9 (كونا) -- وصف نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو اليوم الخميس الأنشطة "غير المعلنة" المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيماوية في سوريا بأنها "تطور مقلق للغاية".
وقال إيبو في كلمة أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط إن المخاوف التي أثيرت في يوليو الماضي تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى أبريل 2023.
وأضاف أن المعلومات الإضافية التي قدمتها السلطات السورية للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها "غير كافية".
وأوضح أن هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26 في حين تم حل سبع منها فقط.
وأشار نائب الممثلة السامية في الوقت نفسه إلى "صعوبات" متعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين الجانب السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ونبه إلى أن فريق التقييم لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره في منتصف سبتمبر الحالي وأن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جاريا.
وقال إيبو "لقد أبلغت بأن التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له تأثير عملي على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت (برزة) و(جمرة) التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية" السوري.
وشدد المسؤول الأممي على أن "التعاون الكامل" من جانب سوريا مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية "أمر ضروري" لحل جميع القضايا العالقة.
وأفاد بأن الأمانة الفنية للمنظمة تقدر أنه "ما زال من غير الممكن" اعتبار الإعلان الذي قدمته سوريا "دقيقا وكاملا" وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
ودعا إيبو في هذا الصدد سوريا إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة والاستجابة "بشكل عاجل" لجميع طلباتها مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود الرامية كافة إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية "وإحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ".
وجدد نائب الممثلة السامية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإنهاء الإفلات من العقاب "لكل من يجرؤ على استخدام مثل هذه الأسلحة وخاصة ضد المدنيين" معتبرا أي استخدام للأسلحة الكيماوية "أمرا غير مقبول".
وحث أعضاء مجلس الأمن على الاتحاد بشأن هذه القضية وإظهار القيادة في إثبات أنه "لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب" في استخدام الأسلحة الكيماوية. (النهاية)
ع س ت / م ع ع
MENAFN05092024000071011013ID1108642056
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