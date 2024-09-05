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مسؤول أممي: الأنشطة غير المعلنة المتعلقة بعوامل الحرب الكيماوية في سوريا مقلقة للغاية

9/5/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 9 (كونا) -- وصف نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو اليوم الخميس الأنشطة "غير المعلنة" المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيماوية في سوريا بأنها "تطور مقلق للغاية".
وقال إيبو في كلمة أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط إن المخاوف التي أثيرت في يوليو الماضي تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى أبريل 2023.
وأضاف أن المعلومات الإضافية التي قدمتها السلطات السورية للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها "غير كافية".
وأوضح أن هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26 في حين تم حل سبع منها فقط.
وأشار نائب الممثلة السامية في الوقت نفسه إلى "صعوبات" متعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين الجانب السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ونبه إلى أن فريق التقييم لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره في منتصف سبتمبر الحالي وأن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جاريا.
وقال إيبو "لقد أبلغت بأن التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له تأثير عملي على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت (برزة) و(جمرة) التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية" السوري.
وشدد المسؤول الأممي على أن "التعاون الكامل" من جانب سوريا مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية "أمر ضروري" لحل جميع القضايا العالقة.
وأفاد بأن الأمانة الفنية للمنظمة تقدر أنه "ما زال من غير الممكن" اعتبار الإعلان الذي قدمته سوريا "دقيقا وكاملا" وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
ودعا إيبو في هذا الصدد سوريا إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة والاستجابة "بشكل عاجل" لجميع طلباتها مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود الرامية كافة إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية "وإحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ".
وجدد نائب الممثلة السامية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإنهاء الإفلات من العقاب "لكل من يجرؤ على استخدام مثل هذه الأسلحة وخاصة ضد المدنيين" معتبرا أي استخدام للأسلحة الكيماوية "أمرا غير مقبول".
وحث أعضاء مجلس الأمن على الاتحاد بشأن هذه القضية وإظهار القيادة في إثبات أنه "لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب" في استخدام الأسلحة الكيماوية. (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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