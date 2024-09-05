Friday, 06 September 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الصناعة التونسية تعلن تصدير أول روبوت تونسي مختص في الحراسة إلى الولايات المتحدة

9/5/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 5 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصناعة التونسية اليوم الخميس تصدير "أول روبوت تونسي مختص في الحراسة" إلى الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الروبوت من إنتاج المؤسسة الصناعية التونسية (إينوفا روبوتيكس) موضحة أن مراسم إعلان التصدير حضرها سفير الولايات المتحدة لدى تونس جوي هود.
ونقلت الوكالة عن السفير هود القول إن الولايات المتحدة ستستورد من تونس بداية من الأسبوع القادم 50 وحدة "روبوت " متخصص في الأمن والحماية مؤكدا مواصلة التعاون بين الجانبين.
من جانبه أوضح مدير المشروع في (إينوفا روبوتيكس) أن وظيفة الروبوت الذي سيتم تصديره للولايات المتحدة هي "حماية المنشآت الكبرى على غرار المطارات والموانئ والمصانع وكذلك حراسة الحدود" مذكرا بأن النسخة الأولى من الروبوت تم تصنيعها عام 2015.
وأضاف أن المؤسسة واصلت تطوير نماذج جديدة من الروبوت حيث تم تصدير نماذج من النسخة الثالثة إلى فرنسا وإلى عدد من الشركات "العالمية الكبرى".
وأشارت الوكالة إلى أن (إينوفا روبوتيكس) هي أول شركة لإنتاج الروبوت والذكاء الاصطناعي في تونس وتتخصص في صناعة الروبوتات الذكية المستخدمة في مجالات عدة منها الصناعة والسلامة والصحة. (النهاية)

ش ب م / م ع ع




MENAFN05092024000071011013ID1108642055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث