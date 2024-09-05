وزارة الصناعة التونسية تعلن تصدير أول روبوت تونسي مختص في الحراسة إلى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 5 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصناعة التونسية اليوم الخميس تصدير "أول روبوت تونسي مختص في الحراسة" إلى الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الروبوت من إنتاج المؤسسة الصناعية التونسية (إينوفا روبوتيكس) موضحة أن مراسم إعلان التصدير حضرها سفير الولايات المتحدة لدى تونس جوي هود.
ونقلت الوكالة عن السفير هود القول إن الولايات المتحدة ستستورد من تونس بداية من الأسبوع القادم 50 وحدة "روبوت " متخصص في الأمن والحماية مؤكدا مواصلة التعاون بين الجانبين.
من جانبه أوضح مدير المشروع في (إينوفا روبوتيكس) أن وظيفة الروبوت الذي سيتم تصديره للولايات المتحدة هي "حماية المنشآت الكبرى على غرار المطارات والموانئ والمصانع وكذلك حراسة الحدود" مذكرا بأن النسخة الأولى من الروبوت تم تصنيعها عام 2015.
وأضاف أن المؤسسة واصلت تطوير نماذج جديدة من الروبوت حيث تم تصدير نماذج من النسخة الثالثة إلى فرنسا وإلى عدد من الشركات "العالمية الكبرى".
وأشارت الوكالة إلى أن (إينوفا روبوتيكس) هي أول شركة لإنتاج الروبوت والذكاء الاصطناعي في تونس وتتخصص في صناعة الروبوتات الذكية المستخدمة في مجالات عدة منها الصناعة والسلامة والصحة. (النهاية)
ش ب م / م ع ع
MENAFN05092024000071011013ID1108642055
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