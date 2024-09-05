(الخدمة المدنية): تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ88 يبدأ غدا ولغاية 20 الجاري

(الخدمة المدنية): تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ88 يبدأ غدا ولغاية 20 الجاري
التاريخ
9/5/2024 3:14:22 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس أن تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ88 سوف يبدأ غدا الجمعة ويستمر لغاية يوم الجمعة الموافق في الـ20 من الشهر الجاري.
وقال الديوان على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي
(اكس) إن التسجيل سيكون عبر موقعه الرسمي gov .(النهاية)
س ص / ط أ ب
MENAFN05092024000071011013ID1108642052
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