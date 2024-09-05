استقرار أسعار الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب محليا
التاريخ
9/5/2024 3:11:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة في السوق المحلية، الخميس، عند 50.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 48.70 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 58.30 و 44.90 دينار على التوالي.
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