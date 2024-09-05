بعد استقراره في التسعيرة الأولى.. ارتفاع أسعار الذهب محليًا

بعد استقراره في التسعيرة الأولى.. ارتفاع أسعار الذهب محليًا
التاريخ
9/5/2024 3:11:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، 40 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 51 دينارا، والشراء عند 49.10 دينار.
وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 58.70 دينار، والشراء عند 55.90 دينار.
كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 45.30 دينار، والشراء عند 41.80 دينار.
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