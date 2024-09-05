بعد استقراره في التسعيرة الأولى.. ارتفاع أسعار الذهب محليًا



وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 51 دينارا، والشراء عند 49.10 دينار.



وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 58.70 دينار، والشراء عند 55.90 دينار.

كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 45.30 دينار، والشراء عند 41.80 دينار.