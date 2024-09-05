إطلاق مركز التصميم والهندسة الجديد لشركة KEO إنترناشيونال كونسلتنتس في عمان

MENAFN - Alghad Newspaper)وبهذه المناسبة، علّق جريج كارپنسكي، المدير التنفيذي للعمليات في KEO ورئيس وفدها في الأردن: "اتخذنا قرار تأسيس وجود لنا في الأردن نظرًا لبيئته التجارية الجاذبة ووجود نُخبة من المهندسين المعماريين والمهندسين المتميّزين وأصحاب المهارات العالية. ويتماشى هذا التوجه الاستراتيجي مع التزام KEO بتوسيع قدراتها وتنويعها من خلال استقطاب الخبرات وتعزيز كفاءات فريقها."وبدورها، قالت دونا سلطان، الرئيسة التنفيذية لشركة KEO: "قدم الأردن نفسه بوصفه موقعًا رئيسيًا لتوسع KEO بفضل بيئته الجاذبة للأعمال والمواهب الاستثنائية المتاحة.

وقد عززت النتائج السريعة التي حققناها ثقتنا في هذا الاستثمار، إذ تحوّل مشروعنا المتواضع إلى ما يفوق توقعاتنا الأولية."



وبدأت KEO عملياتها في عمان في شباط 2024 بمكاتب مؤقتة ودون موظفين.

وبعد ستة أشهر فقط، نما مكتب الأردن ليضم ما يقرب 70 موظفة وموظفًا، وتعمل الشركة بنشاط على توسيع مساحة المكتب لاستيعاب المزيد من النمو.



وفي يوم الإثنين الموافق 2 أيلول، احتفلت KEO بالإطلاق الرسمي لمكتبها في الأردن بقص الشريط فيه في المنطقة الدبلوماسية، وتلا ذلك حفل كبير أقيم في فندق انتركونتيننتال في عمان.

وتضمّن الحدث عشاءً خارجيًا، وعروضًا ملهمة، وترفيهًا ذي طابع ثقافي، وجمع فريق KEO الأردن بالكامل، مع الضيوف، وعدد من قيادات الشركة من مكاتبها الدولية، وساد الحماس المشترك تجاه المستقبل بين الجميع.



وحول ذلك، قال رامي دحابرة، مديرKEO -الأردن: "إن نجاح KEO-الأردن دليل على السمعة الراسخة للشركة وخبراتها التي تزيد عن 60 عامًا بوصفها إحدى الشركات المهنية الرائدة في العالم، ويبرز قدرتها على جذب أفضل المواهب، إلى جانب التفاني المميز الذي أبداه فريقنا هنا في عمّان.

"فخورون بأن نشكّل جزءًا من مجتمع الأعمال النشط في الأردن وملتزمون بالمساهمة في ازدهاره المستدام".



ومن المقرر أن يصبح مركز التصميم والهندسة الجديد في عمان جزءًا لا يتجزأ من عمليات KEO وحليفتيْها InSite وC-Quest، وأن يؤدّي دورًا حيويًا في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للمشاريع في جميع أسواق KEO في المنطقة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.



ومع استمرار نمو KEO، تظل الشركة ملتزمة بتوفير الفرص لكلٍ من المهنيين ذوي الخبرة والخريجين الجدد في الأردن للعمل على مشاريع مهمة تسهم في تشكيل مستقبل البيئة العمرانية في الشرق الأوسط وخارجه.





















