جيدكو تحصل على المركز الثاني لجائزة الشارقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصلت الموسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على المركز الثاني (مكرر) لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024 لفئة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في ظل الدور الذي أصبحت تقوم به المؤسسة في هذا المجال داخل الأردن من خلال برامجها المختلفة.
وقد أعلنت لجنة التحكيم فوز مركز شراع في الشارقة للمشاريع الريادية بالمركز الاول في هذه الفئة للجائزة التي تقدم لها ما يزيد عن 3800 مشارك من مختلف دول العالم في جميع فئات الجائزة الـ22 ضمن 5 قطاعات رئيسية تأهل منها 44 جهة رسمية وخاصة فقط للمراكز الثلاث الاولى والتي تتضمن 9 فئات لجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، و4 فئات للجوائز الفردية، وفئتان لجوائز التحدي والمسابقات.
MENAFN05092024000072011014ID1108641967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.