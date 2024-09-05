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جيدكو تحصل على المركز الثاني لجائزة الشارقة

9/5/2024 3:11:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصلت الموسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على المركز الثاني (مكرر) لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024 لفئة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في ظل الدور الذي أصبحت تقوم به المؤسسة في هذا المجال داخل الأردن من خلال برامجها المختلفة.
وقد أعلنت لجنة التحكيم فوز مركز شراع في الشارقة للمشاريع الريادية بالمركز الاول في هذه الفئة للجائزة التي تقدم لها ما يزيد عن 3800 مشارك من مختلف دول العالم في جميع فئات الجائزة الـ22 ضمن 5 قطاعات رئيسية تأهل منها 44 جهة رسمية وخاصة فقط للمراكز الثلاث الاولى والتي تتضمن 9 فئات لجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، و4 فئات للجوائز الفردية، وفئتان لجوائز التحدي والمسابقات.

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