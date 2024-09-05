قطاع السفر يسهم برفع الناتج المحلي العالمي 12.1%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أفاد تقرير سنوي صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC، وهي منظمة عضوية غير ربحية، بأن دولارا واحدا من كل 10 دولارات يتم إنفاقها عالميا في عام 2024 سيكون على السفر، وهو رقم قياسي.
وتقدر WTTC، أن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام ستزيد بنسبة 12.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.1 تريليون دولار، أي ما يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثل هذا زيادة بنحو 7.5 بالمئة عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019، وفق ما نقلته اليوم الخميس شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
ومن المتوقع، أن يساهم الإنفاق على السفر في الاقتصادات الأميركية والصينية والألمانية بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع المجلس، أن يدعم القطاع ما يقرب من 348 مليون وظيفة في عام 2024، أو 13.6 مليون وظيفة أكثر من عام 2019، وهو الرقم القياسي السابق قبل الوباء. -(بترا)
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