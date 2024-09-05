حد أدنى جنوني.. الكشف عن رواتب مصارعي الـ WWE



وهناك الكثير من الوثائق حول أرباح الرياضيين من جميع الرياضات، ولكن لا يُعرف الكثير عن نجوم عالم WWE، وكان الناس يتكهنون لسنوات بشأن راتب مصارع WWE دون أي دليل ملموس.



ومع ذلك، يمكن أن تنتهي هذه التكهنات أخيرًا؛ إذ ظهر الآن مقدار ما يكسبه هؤلاء النجوم كحد أدنى للأجور، إذا كان في القائمة الرئيسية للشركة، أي أحد عروض "Raw" أو "SmackDown".

ويكسب المصارع المتواجد في القائمة الرئيسية في WWE ما لا يقل عن 350 ألف دولار (275 ألف جنيه إسترليني) سنويًا، وفقًا لـ"دايف ميلتزر" من منصة "ريسلينغ أوبزيرفر"، ويكون هذا الراتب خاصاً بهؤلاء حديثي التخرج من عرض NXT واللاعبين الجدد.



بالطبع، تكسب الأسماء الأكبر في الشركة أكثر من ذلك بكثير، بالملايين على الأقل، ولكن نظرًا لأن الحد الأدنى هذا ينطبق على أي شخص في القائمة الرئيسة فهو رقم كبير للغاية.

وحصل جون سينا، الذي يمكن القول إنه أعظم نجم في WWE، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على 8.5 مليون دولار، وفقًا لمجلة "فوربس"، في عام 2018، وكما هو الحال مع أي رياضة وأي صناعة، كلما زادت قيمتك، زاد راتبك.



ومع ذلك، أحدث هذا الحد الأدنى للراتب ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث عبر الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاعرهم، ويعتقد بعض المعجبين أن النجوم لا يحصلون على أجر كافٍ لعملهم، بينما يعتقد معجبون آخرون أن كل نجم يحصل على تعويض عادل من الشركة المسؤولة عن تنظيم العروض المختلفة.