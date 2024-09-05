ما هي اللعبة الذي يتخفى محمد صلاح لممارستها؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعترف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بإدمانه لعبة شهيرة، بخلاف كرة القدم.
ويعد محمد صلاح أفضل لاعبي ليفربول حاليا، إذ سجل 214 هدفا في 352 مباراة مع النادي منذ انضمامه إليه في 2017.
وقال محمد صلاح في حديثه إلى "Sky Sports" إنه "مدمن على لعبة الشطرنج ويلعبها يوميًا".
وأضاف: "أمارس تلك اللعبة عبر مواقع مختصة في الإنترنت، مع أشخاص لا أعرفهم ولا يعرفونني".
وتابع: "ألعب الشطرنج يوميًا، أنا مدمن بالفعل".
وبسؤاله عن رد فعل الأشخاص اللذين يلعب معهم قال: "عندما ألعب الشطرنج عبر الإنترنت، لا أكشف عن هويتي الحقيقية".
واختتم: "أنا جيد في الشطرنج وترتيبي هو 1400 على مستوى اللعبة، ولكن أتمنى مواجهة أستاذ الشطرنج، وبطل العالم 5 مرات، النرويجي ماغنوس كارلسن".
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يتلقَّ النجم المصري أي اتصالات بشأن تجديد عقده مع الريدز، بحسب تصريحاته عقب لقاء مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.
ومن الراجح أن تشهد قضية النجم المصري تطورات جديدة بعد أن تحدث علنًا عن مستقبله عقب فوز ليفربول 3-0 على مانشستر يونايتد، يوم الأحد، وكشف أنه لم يتواصل معه أي شخص من النادي بخصوص عقد جديد.
وتألق محمد صلاح في مباراة الأحد الماضي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ صنع هدفين وسجل هدفًا.
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