ما هي اللعبة الذي يتخفى محمد صلاح لممارستها؟



ويعد محمد صلاح أفضل لاعبي ليفربول حاليا، إذ سجل 214 هدفا في 352 مع النادي منذ انضمامه إليه في 2017.



وقال محمد صلاح في حديثه إلى "Sky Sports" إنه "مدمن على لعبة الشطرنج ويلعبها يوميًا".



وأضاف: "أمارس تلك اللعبة عبر مواقع مختصة في الإنترنت، مع أشخاص لا أعرفهم ولا يعرفونني".



وتابع: "ألعب الشطرنج يوميًا، أنا مدمن بالفعل".

وبسؤاله عن رد فعل الأشخاص اللذين يلعب معهم قال: "عندما ألعب الشطرنج عبر الإنترنت، لا أكشف عن هويتي الحقيقية".



واختتم: "أنا جيد في الشطرنج وترتيبي هو 1400 على مستوى اللعبة، ولكن أتمنى مواجهة أستاذ الشطرنج، وبطل العالم 5 مرات، النرويجي ماغنوس كارلسن".









وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يتلقَّ النجم المصري أي اتصالات بشأن تجديد عقده مع الريدز، بحسب تصريحاته عقب لقاء مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.



ومن الراجح أن تشهد قضية النجم المصري تطورات جديدة بعد أن تحدث علنًا عن مستقبله عقب فوز ليفربول 3-0 على مانشستر يونايتد، يوم الأحد، وكشف أنه لم يتواصل معه أي شخص من النادي بخصوص عقد جديد.



وتألق محمد صلاح في مباراة الأحد الماضي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ صنع هدفين وسجل هدفًا.