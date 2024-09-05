الدبعي: قررت اعتزال كرة اليد والتوجه للعمل الإداري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وضع نجم فريق السلط والمنتخب الوطني وجدي الدبعي حدا لمسيرته الرياضية، بعد أن قرر الاعتزال والتوجه إلى الحقل الإداري حتى يكون قريبا من فريقه، الذي عشقه منذ صغره.
وتعلق الدبعي بلعبة كرة اليد منذ بواكير عمره، خصوصا وأن كرة اليد تعتبر اللعبة الشعبية الأولى وبلا منازع في مدينة السلط، حيث كان يحرص على متابعة وحضور المباريات التي يخوضها السلط، قبل أن يبدأ في ممارستها من خلال المدارس، ثم انتقل إلى نادي السلط ليلعب مع الفرق العمرية كافة، ويحقق معها أفضل النتائج والإنجازات، ليكون تحت أنظار مدربي المنتخبات الوطنية، الذين سارعوا باستدعائه إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئين، ثم تدرج مع منتخب الشباب، قبل أن ينضم إلى منتخب الرجال.
ورغم صغر سنه، لعب الدبعي مع فريق السلط للرجال، وتميز بالسرعة وقدرته على التحليق من مركز الجناح، إضافة إلى قدرته على اللعب في مراكز عدة، ليكون اللاعب الشامل وكامل الأوصاف.
وحقق الدبعي مع فريق السلط الأول الكثير من الألقاب، حيث نال مع الفريق لقب بطولة الدوري 14 مرة، ولقب بطولة الدرع 8 مرات، ولقب بطولة كأس الأردن 14 مرة، ولقب كأس السوبر 11 مرة، وهي حصيلة كبيرة، تثبت شعبية كرة اليد في مدينة السلط، وما يملكه اللاعبون ومن بينهم وجدي الدبعي من قدرات فنية كبيرة، ساهمت في تحقيق هذه الألقاب.
وشارك الدبعي مع فريق السلط في البطولات الرسمية الخاريجة سواء العربية أو الآسيوية، وكعادته تألق مع الفريق وكان من اللاعبين البارزين في أكثر من بطولة.
وخلال مسيرته الرياضية تعرض اللاعب وجدي الدبعي للإصابة أكثر من مرة، ليبتعد قسرا عن معشوقته، لكن كان يعود سريعا ويساهم مع فريق السلط في تحقيق النتائج.
ويقول الدبعي في حديثه لـ"الغد": "فضلت الاعتزال في هذه الفترة للعديد من الأسباب، ومن بينها إفساح المجال للاعبين الشباب ليأخذوا فرصتهم في تمثيل النادي في البطولات، والتوجه نحو العمل الإداري في المرحلة الحالية، حيث سأكون مع الفريق في البطولات المحلية كافة، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 20 الشهر الحالي من خلال مباراة كأس السوبر، التي تجمع السلط مع فريق النادي الأهلي، والحمد لله أنني لعبت مع فريقي السلط لسنوات عديدة كانت حافلة بالإنجازات، وهي الفترة التي توصف بالذهبية، نظرا لحصولي مع الفريق الأول على أكثر من لقب محلي، إضافة إلى الإنجازات مع فرق الفئات العمرية".
وأضاف الدبعي: "قررت التوجه في الفترة الحالية إلى المجال الإداري حتى أبقى قريبا من اللاعبين، وأساعدهم في حل المشاكل التي تعترض مسيرتهم، خصوصا وأن الفريق حاليا يسعى إلى المحافظة على الإنجازات التي تحققت في الموسم الماضي وهي: بطولة كأس الأردن، وكأس السوبر، إلى جانب استرداد لقب الدوري، والفريق قادر على تحقيق الإنجازات نظرا لوجود الكم الكبير من اللاعبين أصحاب الخبرات، وما يملكونه من إمكانيات فنية قوية، وهذه فرصة لأتوجه من خلالها بالشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية لنادي السلط برئاسة خالد عربيات، التي وقفت بجانب الفريق وبجانبي طيلة مشواري الرياضي، وإلى المدربين كافة، الذين أشرفوا على تدريبي سواء مع نادي السلط، أو مع المنتخبات الوطنية".
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