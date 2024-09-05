الدبعي: قررت اعتزال كرة اليد والتوجه للعمل الإداري



وتعلق الدبعي بلعبة كرة اليد منذ بواكير عمره، خصوصا وأن كرة اليد تعتبر اللعبة الشعبية الأولى وبلا منازع في مدينة السلط، حيث كان يحرص على متابعة وحضور المباريات التي يخوضها السلط، قبل أن يبدأ في ممارستها من خلال المدارس، ثم انتقل إلى نادي السلط ليلعب مع الفرق العمرية كافة، ويحقق معها أفضل النتائج والإنجازات، ليكون تحت أنظار مدربي المنتخبات الوطنية، الذين سارعوا باستدعائه إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئين، ثم تدرج مع منتخب الشباب، قبل أن ينضم إلى منتخب الرجال.



ورغم صغر سنه، لعب الدبعي مع فريق السلط للرجال، وتميز بالسرعة وقدرته على التحليق من مركز الجناح، إضافة إلى قدرته على اللعب في مراكز عدة، ليكون اللاعب الشامل وكامل الأوصاف.



وحقق الدبعي مع فريق السلط الأول الكثير من الألقاب، حيث نال مع الفريق لقب بطولة الدوري 14 مرة، ولقب بطولة الدرع 8 مرات، ولقب بطولة كأس الأردن 14 مرة، ولقب كأس السوبر 11 مرة، وهي حصيلة كبيرة، تثبت شعبية كرة اليد في مدينة السلط، وما يملكه اللاعبون ومن بينهم وجدي الدبعي من قدرات فنية كبيرة، ساهمت في تحقيق هذه الألقاب.



وشارك الدبعي مع فريق السلط في البطولات الرسمية الخاريجة سواء العربية أو الآسيوية، وكعادته تألق مع الفريق وكان من اللاعبين البارزين في أكثر من بطولة.

وخلال مسيرته الرياضية تعرض اللاعب وجدي الدبعي للإصابة أكثر من مرة، ليبتعد قسرا عن معشوقته، لكن كان يعود سريعا ويساهم مع فريق السلط في تحقيق النتائج.



ويقول الدبعي في حديثه لـ"الغد": "فضلت الاعتزال في هذه الفترة للعديد من الأسباب، ومن بينها إفساح المجال للاعبين الشباب ليأخذوا فرصتهم في تمثيل النادي في البطولات، والتوجه نحو العمل الإداري في المرحلة الحالية، حيث سأكون مع الفريق في البطولات المحلية كافة، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 20 الشهر الحالي من خلال مباراة كأس السوبر، التي تجمع السلط مع فريق النادي الأهلي، والحمد لله أنني لعبت مع فريقي السلط لسنوات عديدة كانت حافلة بالإنجازات، وهي الفترة التي توصف بالذهبية، نظرا لحصولي مع الفريق الأول على أكثر من لقب محلي، إضافة إلى الإنجازات مع فرق الفئات العمرية".



وأضاف الدبعي: "قررت التوجه في الفترة الحالية إلى المجال الإداري حتى أبقى قريبا من اللاعبين، وأساعدهم في حل المشاكل التي تعترض مسيرتهم، خصوصا وأن الفريق حاليا يسعى إلى المحافظة على الإنجازات التي تحققت في الموسم الماضي وهي: بطولة كأس الأردن، وكأس السوبر، إلى جانب استرداد لقب الدوري، والفريق قادر على تحقيق الإنجازات نظرا لوجود الكم الكبير من اللاعبين أصحاب الخبرات، وما يملكونه من إمكانيات فنية قوية، وهذه فرصة لأتوجه من خلالها بالشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية لنادي السلط برئاسة خالد عربيات، التي وقفت بجانب الفريق وبجانبي طيلة مشواري الرياضي، وإلى المدربين كافة، الذين أشرفوا على تدريبي سواء مع نادي السلط، أو مع المنتخبات الوطنية".