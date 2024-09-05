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ناشئي اليد يخسر أمام اليابان بالبطولة الآسيوية

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تعرص المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد إلى الخسارة أمام المنتخب الياباني بنتيجة 22-30، في المباراة التي جرت اليوم الخميس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في ختام لقاءات دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 10 لمنتخبات الناشئين المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في مصر صيف العام المقبل.
وتقدم المنتخب الوطني مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف 11-10، قبل أن يفرض الفريق الياباني سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الثاني.
ورغم هذه الخسارة انتقل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهاىي الذي يقام يوم بعد غد، حيث يلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب السعودي.

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