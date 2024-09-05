ناشئي اليد يخسر أمام اليابان بالبطولة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تعرص المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد إلى الخسارة أمام المنتخب الياباني بنتيجة 22-30، في المباراة التي جرت اليوم الخميس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في ختام لقاءات دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ 10 لمنتخبات الناشئين المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في مصر صيف العام المقبل.
وتقدم المنتخب الوطني مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف 11-10، قبل أن يفرض الفريق الياباني سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الثاني.
ورغم هذه الخسارة انتقل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهاىي الذي يقام يوم بعد غد، حيث يلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب السعودي.
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