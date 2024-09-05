26 متسابقا يتنافسون في سباق الدفع الرباعي بالبحر الميت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ينطلق، اليوم، سباق الدفع الرباعي الثالث؛ آخر جولات بطولة الأردن للدفع الرباعي، للمجموعات (برو والسيمي برو وايه)، بمشاركة 26 متسابقا من الأردن وفلسطين، ويقام السباق في منطقة بانوراما البحر الميت.
وتقام أيضا، ضمن منافسات السباق، الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين، ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين، وجولة لأفضل 15 نتيجة.
المشاركون في السباق هم: عبدالرحمن مبارك وملاحه إسماعيل المغربي (تويوتا فور رنر)، عبد الله حيمور وملاحه حسين الحداد (نيسان باترول)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، أمجد حننة وملاحه عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو)، فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة (رينج روفر كلاسيك)، حمزة باجا وملاحه عبد الحميد بزادوغ (جيب غراند شيروكي)، حازم فودة وملاحه حمزة مصاروة (فلسيطن)، حسين شيوخي (فلسطين) وملاحه محمد بغدادي (فلسطين) - (جيب رانجلر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، معن النهار وملاحه فارس نفش (رينج روفر كلاسيك)، محمود حننة وملاحه حمدان أبو العسل (فلسطين) - (تويوتا لاند كروزر)، معاذ سليحات وملاحه زيد شابسوغ (تويوتا لاند كروز)، مهند عبد الله وملاحه إلياس شواش (جيب غراند شيروكي)، محمد عبد الله وملاحه محمد بينو (لاند روفر ديفيندر)، محمد أبو عواد وملاحه أمجد العجل (سوزوكي ساموراي)، محمد الجبور وملاحه عيسى الغلاييني (سوزوكي ساموراي)، رعد أزماف وملاحه إسماعيل الدوايمة (تويوتا هايلوكس)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، طارق مامكيغ وملاحه ينال كازان (تويوتا تاكوما)، ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، وليد مهيرات وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، وسام خليلية وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر).
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