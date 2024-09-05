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26 متسابقا يتنافسون في سباق الدفع الرباعي بالبحر الميت

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينطلق، اليوم، سباق الدفع الرباعي الثالث؛ آخر جولات بطولة الأردن للدفع الرباعي، للمجموعات (برو والسيمي برو وايه)، بمشاركة 26 متسابقا من الأردن وفلسطين، ويقام السباق في منطقة بانوراما البحر الميت.
وتقام أيضا، ضمن منافسات السباق، الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين، ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين، وجولة لأفضل 15 نتيجة.
المشاركون في السباق هم: عبدالرحمن مبارك وملاحه إسماعيل المغربي (تويوتا فور رنر)، عبد الله حيمور وملاحه حسين الحداد (نيسان باترول)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، أمجد حننة وملاحه عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو)، فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة (رينج روفر كلاسيك)، حمزة باجا وملاحه عبد الحميد بزادوغ (جيب غراند شيروكي)، حازم فودة وملاحه حمزة مصاروة (فلسيطن)، حسين شيوخي (فلسطين) وملاحه محمد بغدادي (فلسطين) - (جيب رانجلر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، معن النهار وملاحه فارس نفش (رينج روفر كلاسيك)، محمود حننة وملاحه حمدان أبو العسل (فلسطين) - (تويوتا لاند كروزر)، معاذ سليحات وملاحه زيد شابسوغ (تويوتا لاند كروز)، مهند عبد الله وملاحه إلياس شواش (جيب غراند شيروكي)، محمد عبد الله وملاحه محمد بينو (لاند روفر ديفيندر)، محمد أبو عواد وملاحه أمجد العجل (سوزوكي ساموراي)، محمد الجبور وملاحه عيسى الغلاييني (سوزوكي ساموراي)، رعد أزماف وملاحه إسماعيل الدوايمة (تويوتا هايلوكس)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، طارق مامكيغ وملاحه ينال كازان (تويوتا تاكوما)، ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، وليد مهيرات وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، وسام خليلية وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر).

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