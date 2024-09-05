ميسي ورونالدو يغيبان عن ترشيحات الكرة الذهبية لأول مرة منذ 21 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الكرة الذهبية
مدن- أسدلت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الستار عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب
في العالم للعام الحالي، التي غاب عنها النجمان ليونيل ميسي
وكريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 21 عاما.
وضمت القائمة 30 لاعبا وسط منافسة شديدة بين نجوم ريال مدريد
الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بينما غاب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن قائمة المرشحين للمرة الأولى منذ دخوله سباق الترشيح العام 2018.
وتواجد في القائمة 7 لاعبين من ريال مدريد، وهم: فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وفيدريكو فالفيردي وداني كارفاخال وأنطونيو روديجر وتوني كروس، الذي اعتزل كرة القدم
بنهاية بطولة يورو 2024، وكيليان مبابي.
وتضم القائمة 4 لاعبين من مانشستر سيتي، وهم: فيل فودين الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والنرويجي إرلينغ هالاند هداف البريميرليغ والبرتغالي روبن دياز ولاعب الوسط الإسباني رودري. فيما ترشح 3 لاعبين من باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، وهم: جريمالدو وجرانيت تشاكا وفلوريان فيرتز، إضافة إلى ثنائي برشلونة لامين يامال وداني أولمو المنضم من لايبزيغ هذا الصيف، ونيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو.
ويضم السباق 4 لاعبين من آرسنال، وهم: ساليبا وساكا وأوديجارد وديكلان رايس، وثنائي إنتر ميلان تشالهانوجلو ولاوتارو مارتينيز إضافة إلى النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا.
ويتواجد أيضا إيمليانو مارتينيز الذي يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، والأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم روما المنتقل هذا الصيف من جيرونا، وماتس هوميلز مدافع روما المنتقل حديثا من دورتموند، وهاري كين نجم بايرن ميونيخ، وفيتينا لاعب وسط "بي إس جي"، وكول بالمر لاعب تشيلسي.
وغاب النجمان المخضرمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن ترشيحات الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك لأول مرة منذ 21 عاما.
وذكرت صحيفة "ليكيب"، أنه وللمرة الأولى مرة منذ العام 2003، لن يكون ميسي ورونالدو ضمن قائمة المرشحين.
ويعد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي الأميركي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، آخرها العام الماضي. أما كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، فقد فاز بالجائزة 5 مرات آخرها في العام 2017.
بدوره، سخر البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، من استبعاده من قائمة أفضل 30 لاعبا في الصراع على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.
ونشر رودريجو صورا عدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو يرفع كؤوس دوري أبطال أوروبا، الليجا، وكأس السوبر الإسباني، واكتفى في التعليق بوجه ساخر.
وشهدت خيارات مجلة "فرانس فوتبول" لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم للعام الحالي مفاجأة كبرى، حيث أعلنت المجلة قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى بينهم رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا الفائز ببرونزية كأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي.
ويعد ويليامز المرشح الوحيد للجائزة الذي لا يلعب بصفوف أحد الأندية الأوروبية، حيث تضم قائمة المرشحين أيضا 9 لاعبين آخرين، هم الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد، والثنائي السويسري يان سومر (إنتر ميلان) وجريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، والفرنسي مايك ماينان (ميلان)، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).
كما يتواجد بالقائمة أيضا البرتغالي ديوجو كوستا (بورتو)، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) الفائز بجائزة العام الماضي، والجورجي جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا)، الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).
ويقام حفل النسخة 68 من الكرة الذهبية يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.
وتنذر القائمة بمنافسة من العيار الثقيل بين كل من الثنائي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز برباعية الدوري والسوبر المحلي والأوروبي ودوري أبطال أوروبا، ومواطنه جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا الفائز بلقب الدوري الأوروبي.
وتضم القائمة أيضا لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا الفائز ببطولة أمم أوروبا يورو 2024، ومواطنه الإسباني تشابي ألونسو الفائز بثنائية الدوري والكأس مع باير ليفركوزن الألماني، والإسباني الآخر بيب غوارديولا الفائز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.
وترشح أيضا ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الفائز بلقب كوبا أمريكا في منتصف تموز "يوليو" الماضي.
ويعد لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2024 في ألمانيا أبرز المرشحين للفوز بجائزة "كوبا"، ويتنافس يامال مع 9 لاعبين آخرين، وهم زميله في برشلونة، المدافع الشاب باو كوبارسي. وتضم القائمة أيضا كلا من التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد، وثنائي مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو، إضافة إلى البرازيلي سافينيو المنتقل من جيرونا إلى مانشستر سيتي، بالإضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان، وارن زاير إيمري وجواو نيفيز المنضم من بنفيكا هذا الصيف، إلى جانب الإيفواري كريم كوناتي مهاجم سالزبورج، والهولندي ماتياس تيل لاعب بايرن ميونيخ.
وتحمل جائزة الكرة الذهبية مكانة خاصة في قلوب جميع محترفي كرة القدم، إذ تعد أول جائزة تخصص لأفضل لاعب في العالم، حيث أطلقت نسختها الأولى في العام 1956، وكان أول من توج بها هو اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس، بينما حل في المركز الثاني أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وجاء الفرنسي ريموند كوبا في المركز الثالث.
في السابق، كانت هذه الجائزة تمنح بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلة فرانس فوتبول، ولكن في العام 2016، حدث الانفصال بين الطرفين، لتستحدث الفيفا جائزة "الأفضل"، فيما استمرت المجلة الفرنسية العريقة في تقديم جائزة الكرة الذهبية حتى يومنا هذا.-(وكالات)
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