Friday, 06 September 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميسي ورونالدو يغيبان عن ترشيحات الكرة الذهبية لأول مرة منذ 21 عاما

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الكرة الذهبية مدن- أسدلت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الستار عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي، التي غاب عنها النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 21 عاما.
وضمت القائمة 30 لاعبا وسط منافسة شديدة بين نجوم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بينما غاب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن قائمة المرشحين للمرة الأولى منذ دخوله سباق الترشيح العام 2018.
وتواجد في القائمة 7 لاعبين من ريال مدريد، وهم: فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وفيدريكو فالفيردي وداني كارفاخال وأنطونيو روديجر وتوني كروس، الذي اعتزل كرة القدم بنهاية بطولة يورو 2024، وكيليان مبابي.
وتضم القائمة 4 لاعبين من مانشستر سيتي، وهم: فيل فودين الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والنرويجي إرلينغ هالاند هداف البريميرليغ والبرتغالي روبن دياز ولاعب الوسط الإسباني رودري. فيما ترشح 3 لاعبين من باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، وهم: جريمالدو وجرانيت تشاكا وفلوريان فيرتز، إضافة إلى ثنائي برشلونة لامين يامال وداني أولمو المنضم من لايبزيغ هذا الصيف، ونيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو.
ويضم السباق 4 لاعبين من آرسنال، وهم: ساليبا وساكا وأوديجارد وديكلان رايس، وثنائي إنتر ميلان تشالهانوجلو ولاوتارو مارتينيز إضافة إلى النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا.
ويتواجد أيضا إيمليانو مارتينيز الذي يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، والأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم روما المنتقل هذا الصيف من جيرونا، وماتس هوميلز مدافع روما المنتقل حديثا من دورتموند، وهاري كين نجم بايرن ميونيخ، وفيتينا لاعب وسط "بي إس جي"، وكول بالمر لاعب تشيلسي.
وغاب النجمان المخضرمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن ترشيحات الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك لأول مرة منذ 21 عاما.
وذكرت صحيفة "ليكيب"، أنه وللمرة الأولى مرة منذ العام 2003، لن يكون ميسي ورونالدو ضمن قائمة المرشحين.
ويعد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي الأميركي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، آخرها العام الماضي. أما كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، فقد فاز بالجائزة 5 مرات آخرها في العام 2017.
بدوره، سخر البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، من استبعاده من قائمة أفضل 30 لاعبا في الصراع على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.
ونشر رودريجو صورا عدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو يرفع كؤوس دوري أبطال أوروبا، الليجا، وكأس السوبر الإسباني، واكتفى في التعليق بوجه ساخر.
وشهدت خيارات مجلة "فرانس فوتبول" لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم للعام الحالي مفاجأة كبرى، حيث أعلنت المجلة قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى بينهم رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا الفائز ببرونزية كأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي.
ويعد ويليامز المرشح الوحيد للجائزة الذي لا يلعب بصفوف أحد الأندية الأوروبية، حيث تضم قائمة المرشحين أيضا 9 لاعبين آخرين، هم الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد، والثنائي السويسري يان سومر (إنتر ميلان) وجريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، والفرنسي مايك ماينان (ميلان)، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).
كما يتواجد بالقائمة أيضا البرتغالي ديوجو كوستا (بورتو)، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) الفائز بجائزة العام الماضي، والجورجي جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا)، الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).
ويقام حفل النسخة 68 من الكرة الذهبية يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.
وتنذر القائمة بمنافسة من العيار الثقيل بين كل من الثنائي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز برباعية الدوري والسوبر المحلي والأوروبي ودوري أبطال أوروبا، ومواطنه جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا الفائز بلقب الدوري الأوروبي.
وتضم القائمة أيضا لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا الفائز ببطولة أمم أوروبا يورو 2024، ومواطنه الإسباني تشابي ألونسو الفائز بثنائية الدوري والكأس مع باير ليفركوزن الألماني، والإسباني الآخر بيب غوارديولا الفائز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.
وترشح أيضا ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الفائز بلقب كوبا أمريكا في منتصف تموز "يوليو" الماضي.
ويعد لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2024 في ألمانيا أبرز المرشحين للفوز بجائزة "كوبا"، ويتنافس يامال مع 9 لاعبين آخرين، وهم زميله في برشلونة، المدافع الشاب باو كوبارسي. وتضم القائمة أيضا كلا من التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد، وثنائي مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو، إضافة إلى البرازيلي سافينيو المنتقل من جيرونا إلى مانشستر سيتي، بالإضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان، وارن زاير إيمري وجواو نيفيز المنضم من بنفيكا هذا الصيف، إلى جانب الإيفواري كريم كوناتي مهاجم سالزبورج، والهولندي ماتياس تيل لاعب بايرن ميونيخ.
وتحمل جائزة الكرة الذهبية مكانة خاصة في قلوب جميع محترفي كرة القدم، إذ تعد أول جائزة تخصص لأفضل لاعب في العالم، حيث أطلقت نسختها الأولى في العام 1956، وكان أول من توج بها هو اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس، بينما حل في المركز الثاني أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وجاء الفرنسي ريموند كوبا في المركز الثالث.
في السابق، كانت هذه الجائزة تمنح بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلة فرانس فوتبول، ولكن في العام 2016، حدث الانفصال بين الطرفين، لتستحدث الفيفا جائزة "الأفضل"، فيما استمرت المجلة الفرنسية العريقة في تقديم جائزة الكرة الذهبية حتى يومنا هذا.-(وكالات)

MENAFN05092024000072011014ID1108641945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث