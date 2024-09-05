Friday, 06 September 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جاموس يتحدث لـالغد عن طموحاته مع الوحدات وفرص المنتخب الوافرة في بلوغ المونديال

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أكد اللاعب عامر جاموس المنتقل حديثا لفريق الوحدات قادما من الجزيرة، سعيه للمساهمة مع زملائه في تحقيق نتائج لافتة في الموسم الكروي الحالي، تليق بحجم النادي وسمعته.
وأشار جاموس إلى أن الوحدات عنوان طموحاته المستقبلية، وهو الذي وقع قبل يومين رسميا على كشوفات النادي لثلاثة مواسم، بعد أن نجح الأخير بشراء عقده من نادي الجزيرة.
واضاف النجم الوحداتي جاموس- الذي لعب للوحدات بالموسم الماضي على سبيل الإعارة- في تصريح لـ"الغد": "أثمن جهود نادي الجزيرة الذي لم يقف أمام رغبتي بالانتقال الرسمي للوحدات، وبالتأكيد المفاوضات أخذت وقتها، خاصة في ظل تمسك الجزيرة بي ووافق بالبداية على تجديد إعارتي لموسم جديد، في الوقت الذي فضل فيه الوحدات شراء عقدي بالكامل، وتمت الموافقة الجزراوية بالانتقال الرسمي للوحدات الذي وقعت له 3 مواسم".
وتابع النجم جاموس: "وأنا أجد نفسي ابن الوحدات، الذي دافعت عن ألوانه الموسم الماضي، وعشت بين جنباته موسما استثنائيا، ونجحت وزملائي في الفريق بخطف لقب السوبر وكأس الكؤوس، ولعبت ظروف كثيرة في الابتعاد عن دائرة المنافسة بالدوري، إلا أنني أصف تجربتي الأولى مع الوحدات بالناجحة بكل المقاييس، والذي وجدته عنوانا بارزا لطموحاتي المستقبلية، وفخور باللعب وتمثيله للموسم الثاني، فالوحدات ناد كبير وصاحب تاريخ وألقاب، وقاعدة جماهيرية كبيرة ووفية".
وحول انطباعه عن رأي المحليين بأنه من أفضل 4 لاعبين في صفوف الوحدات بالموسم الماضي، ومساهمته الفاعلة بتتويج الفريق بكأس الأردن، رد جاموس: "التوفيق من الله، ولاشك بأنه يعطيني الدافع لتقديم المزيد خلال الموسم الحالي، ويحملني مسؤولية كبيرة تضاف إلى مسؤلية اللعب لفريق بحجم نادي الوحدات، وإسعاد الجماهير الغفيرة التي لا ترضا بغير سدة البطولات".
وأكمل: "أقدر عشق الجماهير الوحداتية لـ"الأخضر"، ولعل ما يمر فيه فريق الوحدات، وابتعاده عن عن لقب الدوري لمدة 3 مواسم، يشعل الغضب والسخط لدى الكثير منهم، والذي تتعايش معه بدافع انتمائها ووفائها للقلعة الخضراء، لذا أجد نفسي وزملائي بالفريق مدينين بالكثير لجماهير الوحدات التي نعدها الأفضل خلال الموسم الحالي ونوجه بوصلتنا نحو سدة الألقاب المحلية، وأعتز بجماهير الوحدات التي تولد من صوتها البطولات".
وأردف قائلا: "ونعي معاندة لقب البطولة الآسيوية بمسماها القديم-كأس الاتحاد الآسيوي-، رغم المشاركات العديدة للوحدات، وحضوره المميز من خلال مشاركتيه السابقتين بدوري أبطال آسيا، وتفوقه على فرق كبيرة، مما يزيد من طموحاتنا في الفريق متسلحين بالهمة والإصرار، والقاعدة الجماهيرة الكبير، رغم اعترافنا بقوة مجموعتنا في البطولة القارية، نحو إسعاد الجماهير الوحداتية".
وحول عدم استدعائه إلى صفوف "النشامى" رغم مستواه الثابت والمتطور، قال جاموس: "بالتأكيد تمثيل المنتخب الوطني أعلى الطموحات الكروية لكل لاعب، وشرف أفتخر بأدائه الدفاع عن ألوان منتخب الوطن، لكن أحترم رأي القيادات الفنية التي تعاقبت على إدارة المنتخب الوطني، وعدم استدعائي يشكل حافزا لي، للاجتهاد وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب، لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني".
وشدد: "كلنا النشامى"، ونقف خلفه وندعمه في مشواره بالدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، والفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق حلم بلوغ المونديال، وكل الثقة والدعم لقيادته الفنية ولاعبيه، و"النشامى قدها" بزف الفرحة إلى جميع أرجاء الوطن اليوم".

MENAFN05092024000072011014ID1108641943

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث