جاموس يتحدث لـالغد عن طموحاته مع الوحدات وفرص المنتخب الوافرة في بلوغ المونديال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أكد اللاعب عامر جاموس المنتقل حديثا لفريق الوحدات قادما من الجزيرة، سعيه للمساهمة مع زملائه في تحقيق نتائج لافتة في الموسم الكروي الحالي، تليق بحجم النادي وسمعته.
وأشار جاموس إلى أن الوحدات عنوان طموحاته المستقبلية، وهو الذي وقع قبل يومين رسميا على كشوفات النادي لثلاثة مواسم، بعد أن نجح الأخير بشراء عقده من نادي الجزيرة.
واضاف النجم الوحداتي جاموس- الذي لعب للوحدات بالموسم الماضي على سبيل الإعارة- في تصريح لـ"الغد": "أثمن جهود نادي الجزيرة الذي لم يقف أمام رغبتي بالانتقال الرسمي للوحدات، وبالتأكيد المفاوضات أخذت وقتها، خاصة في ظل تمسك الجزيرة بي ووافق بالبداية على تجديد إعارتي لموسم جديد، في الوقت الذي فضل فيه الوحدات شراء عقدي بالكامل، وتمت الموافقة الجزراوية بالانتقال الرسمي للوحدات الذي وقعت له 3 مواسم".
وتابع النجم جاموس: "وأنا أجد نفسي ابن الوحدات، الذي دافعت عن ألوانه الموسم الماضي، وعشت بين جنباته موسما استثنائيا، ونجحت وزملائي في الفريق بخطف لقب السوبر وكأس الكؤوس، ولعبت ظروف كثيرة في الابتعاد عن دائرة المنافسة بالدوري، إلا أنني أصف تجربتي الأولى مع الوحدات بالناجحة بكل المقاييس، والذي وجدته عنوانا بارزا لطموحاتي المستقبلية، وفخور باللعب وتمثيله للموسم الثاني، فالوحدات ناد كبير وصاحب تاريخ وألقاب، وقاعدة جماهيرية كبيرة ووفية".
وحول انطباعه عن رأي المحليين بأنه من أفضل 4 لاعبين في صفوف الوحدات بالموسم الماضي، ومساهمته الفاعلة بتتويج الفريق بكأس الأردن، رد جاموس: "التوفيق من الله، ولاشك بأنه يعطيني الدافع لتقديم المزيد خلال الموسم الحالي، ويحملني مسؤولية كبيرة تضاف إلى مسؤلية اللعب لفريق بحجم نادي الوحدات، وإسعاد الجماهير الغفيرة التي لا ترضا بغير سدة البطولات".
وأكمل: "أقدر عشق الجماهير الوحداتية لـ"الأخضر"، ولعل ما يمر فيه فريق الوحدات، وابتعاده عن عن لقب الدوري لمدة 3 مواسم، يشعل الغضب والسخط لدى الكثير منهم، والذي تتعايش معه بدافع انتمائها ووفائها للقلعة الخضراء، لذا أجد نفسي وزملائي بالفريق مدينين بالكثير لجماهير الوحدات التي نعدها الأفضل خلال الموسم الحالي ونوجه بوصلتنا نحو سدة الألقاب المحلية، وأعتز بجماهير الوحدات التي تولد من صوتها البطولات".
وأردف قائلا: "ونعي معاندة لقب البطولة الآسيوية بمسماها القديم-كأس الاتحاد الآسيوي-، رغم المشاركات العديدة للوحدات، وحضوره المميز من خلال مشاركتيه السابقتين بدوري أبطال آسيا، وتفوقه على فرق كبيرة، مما يزيد من طموحاتنا في الفريق متسلحين بالهمة والإصرار، والقاعدة الجماهيرة الكبير، رغم اعترافنا بقوة مجموعتنا في البطولة القارية، نحو إسعاد الجماهير الوحداتية".
وحول عدم استدعائه إلى صفوف "النشامى" رغم مستواه الثابت والمتطور، قال جاموس: "بالتأكيد تمثيل المنتخب الوطني أعلى الطموحات الكروية لكل لاعب، وشرف أفتخر بأدائه الدفاع عن ألوان منتخب الوطن، لكن أحترم رأي القيادات الفنية التي تعاقبت على إدارة المنتخب الوطني، وعدم استدعائي يشكل حافزا لي، للاجتهاد وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب، لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني".
وشدد: "كلنا النشامى"، ونقف خلفه وندعمه في مشواره بالدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، والفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق حلم بلوغ المونديال، وكل الثقة والدعم لقيادته الفنية ولاعبيه، و"النشامى قدها" بزف الفرحة إلى جميع أرجاء الوطن اليوم".
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