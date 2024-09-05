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الجولة الثانية بالدرع.. الرمثا والوحدات يلتقيان الأهلي ومعان

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- تنطلق، مساء اليوم، منافسات الجولة الثانية من مسابقة درع اتحاد كرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الرمثا متصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع فريق الأهلي الذي يملك نقطة واحدة عند الساعة السادسة مساء، على ملعب الأمير محمد الزرقاء الذي يستضيف مباريات البطولة كافة، وضمن منافسات المجموعة الأولى يلتقي معان برصيد نقطة واحدة مع فريق الوحدات من دون نقاط، عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، حيث يلتقي السلط والصريح عند السادسة مساء، فيما يلعب الفيصلي ومغير السرحان عند التاسعة والنصف مساء، وتختتم منافسات الجولة بعد غد، حيث يواجه شباب الأردن نظيره الجزيرة عند الساعة السادسة مساء، ويلتقي الحسين إربد مع شباب الأردن عند الساعة التاسعة والنصف.
الرمثا × الأهلي
ينشد الرمثا مواصلة الحضور المميز في بداية المشوار، بعدما سجل فوزا ثمينا ومثيرا في المباراة الأولى على الفيصلي بطل النسخة الماضية، ما يمنح الفريق بقيادة المدرب وسيم البزور، ثقة كبيرة للمنافسة على اللقب من خلال الاستمرار في العروض الفنية الجيدة وتحقيق الانتصارات، من خلال تشكيلة متوازنة تعتمد على الشباب والخبرة في تنفيذ أفكار وخطط البزور، الذي يعتمد على الأسلوب الهجومي، من خلال تواجد حمزة الدردور، بشار ذيابات، أحمد السلمان، مصعب اللحام والحارس عبدالله الشقران.
من جانبه، يأمل الأهلي في افتتاح مسلسل انتصاراته بعد التعادل الأول مع السلط، وأظهر الفريق خلال مباريات الدوري شخصية فنية جيدة، تملك عناصر مميزة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وبدأ اللاعبون في تطبيق أفكار المدرب بشكل جيد، ويعتمد "الأبيض" على خبرة أحمد سريوة وأحمد أبو كبير وحسام أبو سعدة ومحمد الرازم ويزن دهشان، إضافة إلى حيوية ليث أبو رحال وأنس أبو طعيمة.
معان × الوحدات
يبحث الوحدات ومعان عن تحقيق الفوز بحثا عن بداية خطوات التأهل للدور الثاني، علما أن الوحدات لم يرض جماهيره حتى الآن فنيا، فيما بدأ معان في الانسجام بشكل أفضل من مباراة لأخرى، ويبرز من الوحدات دانيال عفانة، مصطفى كمال، مهند سمرين، محمد موالي وكرم أبو شعبان، ويظهر في معان الحارس وليد عصام، سليمان أبو زمع، شاهر شلباية والقائد إبراهيم الرواد.
وأعلنت دائرة الحكام الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة على النحو الآتي:
الرمثا والأهلي: أحمد الخوالدة للساحة، الحكام المساعدون قيس خميس، إبراهيم البلوي، وعبدالرحمن الكبيريت رابعا.
الوحدات ومعان: قيس غوانمة للساحة، الحكام المساعدون علي الهنداوي، أسامة سميرات، وعمر سلمان رابعا.
السلط والصريح: إبراهيم المزاودة للساحة، الحكام المساعدون محمد حسام، فريد السقار، ومعاذ عبدالسلام رابعا.
الفيصلي ومغير السرحان: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدون محمد محرم، عبدالكريم الشطي، وإبراهيم الشرفات رابعا.
شباب العقبة والجزيرة: مروان إسماعيل للساحة، الحكام المساعدون صابرين العبادي، عنود محيسن، وإسراء مبيضين رابعا.
الحسين وشباب العقبة: محمد ديوان للساحة، الحكام المساعدون قيس خميس، معاذ دراوشة، ورزان غيث رابعا.

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