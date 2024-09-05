الجولة الثانية بالدرع.. الرمثا والوحدات يلتقيان الأهلي ومعان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- تنطلق، مساء اليوم، منافسات الجولة الثانية من مسابقة درع اتحاد كرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الرمثا متصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع فريق الأهلي الذي يملك نقطة واحدة عند الساعة السادسة مساء، على ملعب الأمير محمد الزرقاء الذي يستضيف مباريات
البطولة كافة، وضمن منافسات المجموعة الأولى يلتقي معان برصيد نقطة واحدة مع فريق الوحدات من دون نقاط، عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، حيث يلتقي السلط والصريح عند السادسة مساء، فيما يلعب الفيصلي ومغير السرحان عند التاسعة والنصف مساء، وتختتم منافسات الجولة بعد غد، حيث يواجه شباب الأردن نظيره الجزيرة عند الساعة السادسة مساء، ويلتقي الحسين إربد مع شباب الأردن عند الساعة التاسعة والنصف.
الرمثا × الأهلي
ينشد الرمثا مواصلة الحضور المميز في بداية المشوار، بعدما سجل فوزا ثمينا ومثيرا في المباراة الأولى على الفيصلي بطل النسخة الماضية، ما يمنح الفريق بقيادة المدرب وسيم البزور، ثقة كبيرة للمنافسة على اللقب من خلال الاستمرار في العروض الفنية الجيدة وتحقيق الانتصارات، من خلال تشكيلة متوازنة تعتمد على الشباب والخبرة في تنفيذ أفكار وخطط البزور، الذي يعتمد على الأسلوب الهجومي، من خلال تواجد حمزة الدردور، بشار ذيابات، أحمد السلمان، مصعب اللحام والحارس عبدالله الشقران.
من جانبه، يأمل الأهلي في افتتاح مسلسل انتصاراته بعد التعادل الأول مع السلط، وأظهر الفريق خلال مباريات الدوري شخصية فنية جيدة، تملك عناصر مميزة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وبدأ اللاعبون في تطبيق أفكار المدرب بشكل جيد، ويعتمد "الأبيض" على خبرة أحمد سريوة وأحمد أبو كبير وحسام أبو سعدة ومحمد الرازم ويزن دهشان، إضافة إلى حيوية ليث أبو رحال وأنس أبو طعيمة.
معان × الوحدات
يبحث الوحدات ومعان عن تحقيق الفوز بحثا عن بداية خطوات التأهل للدور الثاني، علما أن الوحدات لم يرض جماهيره حتى الآن فنيا، فيما بدأ معان في الانسجام بشكل أفضل من مباراة لأخرى، ويبرز من الوحدات دانيال عفانة، مصطفى كمال، مهند سمرين، محمد موالي وكرم أبو شعبان، ويظهر في معان الحارس وليد عصام، سليمان أبو زمع، شاهر شلباية والقائد إبراهيم الرواد.
وأعلنت دائرة الحكام الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة على النحو الآتي:
الرمثا والأهلي: أحمد الخوالدة للساحة، الحكام المساعدون قيس خميس، إبراهيم البلوي، وعبدالرحمن الكبيريت رابعا.
الوحدات ومعان: قيس غوانمة للساحة، الحكام المساعدون علي الهنداوي، أسامة سميرات، وعمر سلمان رابعا.
السلط والصريح: إبراهيم المزاودة للساحة، الحكام المساعدون محمد حسام، فريد السقار، ومعاذ عبدالسلام رابعا.
الفيصلي ومغير السرحان: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدون محمد محرم، عبدالكريم الشطي، وإبراهيم الشرفات رابعا.
شباب العقبة والجزيرة: مروان إسماعيل للساحة، الحكام المساعدون صابرين العبادي، عنود محيسن، وإسراء مبيضين رابعا.
الحسين وشباب العقبة: محمد ديوان للساحة، الحكام المساعدون قيس خميس، معاذ دراوشة، ورزان غيث رابعا.
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